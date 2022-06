Sonia Bruganelli arrabbiata in tv, ecco cosa è successo: l’ex-opinionista del GF Vip si sfoga ospite al programma televisivo.

Solitamente impegnata dietro le quinte dei programmi televisivi, con l’ultima edizione del Grande Fratello Vip abbiamo imparato a conoscere meglio Sonia Bruganelli, e non soltanto come moglie di Paolo Bonolis.

L’imprenditrice ha mostrato sin da subito il suo carattere forte, che ha riproposto ancora una volta quando Serena Bortone l’ha invitata come ospite a Oggi è un altro giorno; ecco le sue parole al programma Rai.

Sonia Bruganelli arrabbiata in tv, ecco cosa è successo a Oggi è un altro giorno

Intervista da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, la Bruganelli ha avuto modo di farsi conoscere ancora di più dal pubblico parlando della sua vita privata, in particolare della sua vita e dei suoi figli.

Proprio su questi ultimi, si è soffermata a lungo su Silvia, nata con una cardiopatia che la Bruganelli ha scoperto avesse solamente all’ottavo mese; il fatto è molto strano, considerando come sia una malattia diagnosticabile già dal primo mese.

“Io sono inc*****issima per come sono accadute le cose” ha spiegato la Bruganelli, senza però fare nomi e scendere nei particolari. Proprio sulla figlia, la Bruganelli ha rivelato di volerla ‘proteggere’ dall’opinione pubblica, nonostante lei sia molto intraprendente.

“La rabbia la sto superando grazie a lei. Quando faccio i miei post, lei si butta dentro le foto. Io vorrei tutelarla, mentre lei ci vuole essere. Io non la voglio escludere, ma cerco di fare in modo che possa tollerarlo io. Io non ce la faccio a darla in pasto a tutti” ha spiegato Sonia davanti a Serena Bortone.

Immancabile poi un commento anche sul marito Paolo Bonolis, che oltre ad amare molto Sonia stima tantissimo. “Io amo Paolo e lo stimo perché ha fatto una cosa che pochissimi uomini fanno. Lui mi ha dato tutte le armi per ‘andarmene’ ogni giorno, mi ha fatto diventare libera economicamente, indipendente mentalmente, mi ha fatto coltivare le mie passioni” spiega la Bruganelli sul rapporto col marito.