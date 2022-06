Vediamo insieme come possiamo realizzare un ottimo pane che allo stesso tempo non ci fa venire sensi di colpa se siamo a dieta.

Oggi vi vogliamo proporre una buonissima ricetta che vi lascerà senza parole per il risultato, ovvero un pane che ci fa anche bene e non è un problema se stiamo cercando di perdere qualche chiletto o se vogliamo mantenere il nostro peso.

Come sappiamo la bella stagione e la possibilità, o la voglia di andare al mare, diventa sempre maggiore, quindi perchè non fare un pane che possiamo usare in libertà e che è anche super facile da realizzare?

Pane dietetico senza bisogno di impastare: buonissimo

Veniamo noi in vostro soccorso con qualcosa di veramente buono e particolare, ovviamente super facile da realizzare con ingredienti che possiamo trovare senza problemi al supermercato o che magari abbiamo già in casa.

Ma vediamo subito che cosa ci occorre per preparare questo ottimo pane ai fiocchi d’avena che non ha bisogno di lavorazioni: