Little Tony: ecco la bellissima figlia!

Avete mi visto la figlia di Little Tony? Il padre le ha trasmesso l’amore per la musica e ad oggi Cristiana Ciacci è identica a lui.

Il 27 maggio 2013 ci lasciava una delle icone più importanti del panorama musicale italiano. Little Tony, cantante e attore sammarinese, nasce a Tivoli nel 1941 ed inizia fin da piccolissimo ad appassionarsi di musica. Incontra la fortuna nel 1958 quando, durante uno spettacolo teatrale presso Teatro Smeraldo a Milano, viene notato da un importante agente inglese – Jack Good – il quale lo convince a trasferirsi a Londra. E’ proprio da quel momento che il giovane Antonio Ciacci si trasforma nell’incredibile ed iconico Little Tony, l’Elvis Presley italiano.

Dal punto di vista sentimentale, ci fu solo una donna che Little Tony poté dire di amare veramente: Giuliana Brugnoli. I due rimasero insieme dal 1972 al 1993, anno in cui purtroppo la donna scomparve a seguito di un brutto male. Successivamente, il cantante intraprese una relazione con Luciana Manfra, aspramente criticata per l’enorme differenza di età, parliamo infatti di ben 28 anni di differenza. Eppure, il suo cuore rimase legato fino all’ultimo respiro alla sua Giuliana, madre della sua unica figlia: Cristiana Ciacci.

Cristiana Ciacci: tutto sulla figlia di Little Tony

Cristiana Ciacci è l’unica figli di Little Tony, venuta al mondo avvolta dall’amore che legava il cantante e sua moglie Giuliana Brugnoli. La piccola nacque nel 1972 ed oggi è una bellissima donna di 50 anni. Ha ereditato la passione per la musica dal padre, tanto da decidere di formare una band che porta proprio il suo nome. Il suo obiettivo infatti è quello di far rivivere Little Tony attraverso la riproduzione delle sua canzoni, scopo attualmente perseguito in maniera ottimale.

Recentemente, Cristina Ciacci è stata invitata ad Oggi è un altro giorno, ospite di Serena Bortone e con la conduttrice ha ripercorso tutta la carriera di papà Antonio: dai suoi esordi fino alle ultimissime performance. In relazione all’amore che legava i genitori, Cristiana ha ammesso: “L’ho visto piangere tante volte, ogni volta che parlava di mia madre […] il loro è stato un grande amore, durato tutta la vita” – sono state le sue parole – “Mi hanno dimostrato che l’amore eterno esiste”.

Insomma, un amore così grande non poteva che contribuire alla maturazione di Cristiana e allo sviluppo di un amore eterno sia tra i genitori che tra Little Tony e sua figlia. Del resto, come abbiamo accennato in precedenza, Cristiana Ciacci – pur di mantenere vivo il ricordo del padre – ha deciso di formare una band che porta il suo nome, la Little Tony Family.