Don Matteo 14: arriva la decisione definitiva

I fan più accaniti della nota fiction di Don Matteo cominciano a richiedere la realizzazione di una quattordicesima stagione: ci sarà?

Si è da poco conclusa la tredicesima stagione della famosissima fiction italiana – Don Matteo – occasione che ha visto il passaggio del testimone tra Terence Hill e Raoul Bova, nei panni di Don Massimo. L’abbandono definitivo del volto iconico ha destato diverso clamore tra i telespettatori più fedeli, ma – con il passare delle puntate – la new entry ha saputo conquistare progressivamente il cuore del pubblico a casa. Dato il finale aperto, sorge spontanea una domanda: la quattordicesima stagione di Don Matteo si farà?

Del resto è venuto il momento di rinnovare le trame della fiction, in modo da conoscere meglio questo nuovo protagonista. In pochi infatti sono pronti ad abbandonare per sempre l’appuntamento fisso della stagione invernale e primaverile e – nonostante la scomparsa del protagonista assoluto – diversi fan cominciano a richiedere agli sceneggiatori di lavorare sulla continuazione della trama. E’ proprio uno di loro a fugare ogni dubbio su questo quesito. Vediamo insieme i dettagli.

Don Matteo 14 si farà? La verità

E’ stato proprio Mario Ruggeri, responsabile della scrittura della sceneggiatura, a confermare la realizzazione di una quattordicesima stagione. A quanto pare, il gruppo comincerà a lavorarci nella stagione estiva, in modo da tornare sul set in inverno e mandare in onda le nuove puntate nella primavera del 2023.

“Raoul Bova e Terence Hill nel profondo si somigliano” – sono state le parole dello sceneggiatore, intervista concessa al settimanale Oggi – “Sono due uomini sensibili che trasmettono candore e purezza, perfetti per interpretare un sacerdote”. Riguardo un possibile ritorno di Terence Hill sul set, Ruggeri ha ammesso di essere rimasto in contatto con l’attore, attualmente in vacanza in California: “L’ho sentito da poco, è a Santa Monica […] i rapporti sono rimasti buoni. Tutto è possibile”.

Insomma, tutto è ancora da decidere, ma la notizia più importante è stata confermata ufficialmente: Don Matteo 14 si farà ed avrà come protagonista la new entry interpretata da Raoul Bova, Don Massimo. Questo infatti ha permesso agli sceneggiatori di ravvivare la serie e di rinnovare gli stessi personaggi già noti al pubblico italiano. Per sapere ulteriori dettagli, dovremo attendere qualche anticipazione per i prossimi mesi.