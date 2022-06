Creme solari scadute? Le idee geniali per usarle nuovamente

Hai notato che una delle tue cremi solari è scaduta? Non buttarla, ecco tutte le idee migliori per riutilizzarla. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona.

Manca sempre meno all’inizio dell’estate, questo vuol dire che a breve ritorneremo a goderci delle belle giornate all’aria aperta. C’è chi preferisce il mare, chi la montagna e chi ancora la piscina. Attenzione però, in tutti e tre i casi avrete bisogno della crema solare.

Può capitare, che tirando fuori i vestiti per l’estate possiate ritrovare alcune vecchie creme solari, prima di utilizzarle controllate sempre la data di scadenza. Vi basterà leggere sul retro della confezione e verificare la sezione PAO.

Si tratta di un simbolo a forma di barattolo aperto, al suo interno è possibile notare un numero o una lettera. Nel dettaglio il PAO indica il lasso di tempo in cui il prodotto può essere utilizzato dopo la sua apertura.

Ma se sono scadute cosa dobbiamo fare? Alt, non buttarle per nessuna ragione al mondo. Infatti, esistono alcuni trucchi per poterle riutilizzare in modo pazzesco.

Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

Creme scadute? ecco come riutilizzarle

Vi sarà sicuramente capitato di trovare nell’armadio alcune creme solari scadute, probabilmente in passato le avete buttate, senza darci troppo peso. Effettivamente, una volta superata la data di scadenza, può capitare che queste creme non riescano più a proteggerci dal sole.

Ma attenzione, non dovete comunque buttarle, perché potreste decidere di riutilizzarle in altri modi. Ad esempio, queste sono ottime per idratare e ammorbidire la pelle dei piedi. Se unite allo zucchero, invece, potreste creare un ottimo scrub, da andare ad applicare soprattutto nella zona dei talloni.

Ma non solo, le creme solari scadute sono anche ottime per pulire o proteggere la pelle di un divano, oppure sono utilissime per pulire le scarpe, sempre in pelle. Inoltre, se avete trovato degli oli solari scaduti, potete utilizzarli per lucidare il legno dei mobili.

Per svolgere questa operazione vi basterà versare qualche goccia su un panno asciutto e poi procedere con la lucidatura. Quindi ricordatevi di non buttare mai le creme solari scadute. Voi cosa ne pensate?