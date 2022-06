Capelli: lavali in modo naturale così

Hai mai provato a lavare i tuoi capelli con questo rimedio naturale? In risultato è incredibile, la tua chioma sarà splendete. Vediamo nel dettaglio come fare e cosa serve.

Sappiamo tutti quanto sia importanti prendersi cura dei propri capelli, spesso però tendiamo a trascurarli per vari motivi. Da oggi non avrete più scuse, infatti vi sveleremo un metodo per lavarli naturalmente, rendendoli forti e morbidi. Siete curiosi di scoprire come funziona?

Molte persone tendono ad acquistare prodotti per capelli dal supermercato, questi oltre ad essere molto costosi, spesso sono pieni di sostanze chimiche. La cosa migliore è sicuramente iniziare ad approcciarsi alle cure naturali.

Queste vi aiuteranno a risanare i vostri capelli e anche a non spendere troppi soldi. Oggi infatti vi sveleremo un metodo molto utile per lavare la vostra chioma. In pochi sanno che esistono moltissimi ingredienti naturali, che generalmente utilizziamo per cucinare, ma in realtà possono essere utilizzati per la cura dei capelli.

Siete curiosi di scoprire come fare? Vediamolo insieme.

Capelli: lavali con questo metodo naturale

La maggior parte delle persone ha in casa un’ingrediente molto utilizzato sia per la pulizia della casa che per l’igiene dei nostri alimenti. Stiamo parlando del bicarbonato di sodio, in pochi però sanno che questo è ottimo per la cura dei nostri capelli. Infatti fornisce al cuoio capelluto moltissimi benefici.

Ad esempio se avete un problema di capelli grassi, il bicarbonato di sodio può essere un ottima soluzione. Infatti ha una funzione molto simile allo shampoo, in quanto è in grado di rimuovere il sebo in eccesso.

Inoltre, questa sostanza è ottima anche per chi ha problemi di forfora, infatti il bicarbonato riesce a riequilibrare il pH della cute, rimuovendo l’eccesso di forfora. In questo caso basterà mescolare un cucchiaio di bicarbonato con 2 cucchiai di acqua, poi massaggiate delicatamente sulla cute.

Infine, questo prodotto miracoloso è anche in grado di ridimensionare la perdita di pigmentazione dei vostri capelli, ovvero non consentirà la crescita di capelli bianchi. Allo stesso modo, è possibile utilizzare questa sostanza anche per schiarire i capelli decolorati.

Vi basterà creare una maschera a base di bicarbonato ed acqua, poi lasciate riposare per qualche minuto e infine sciacquate per bene. Ora non vi resta che mettere in pratica questi consigli, voi cosa ne pensate?