Guenda Goria e la confessione sulla maternità: ecco le parole in merito dell’ex-gieffina, ospite di recente in un programma televisivo.

Il pubblico ha avuto modo di conoscere meglio Guenda Goria durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip; molto apprezzata dai fan, pare che la giovane stia vivendo davvero un periodo bellissimo.

Solo poco tempo fa ha infatti sposato Mirko Gancitano (tra i ‘secchioni’ de La Pupa e il Secchione Show di quest’anno), anche se nei suoi pensieri ci sarebbe anche la maternità. Ecco cosa ha detto in merito, recentemente intervistata in un noto programma televisivo.

Guenda Goria e la confessione sulla maternità: le parole a Oggi è un altro giorno

Ospite al programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, al fianco della mamma Maria Teresa Ruta, Guenda Goria ha avuto modo di parlare con la conduttrice di tanti aspetti della sua vita, dai progetti lavorativi a quelli privati.

Tra questi, c’è il grande sogno di diventare mamma, anche se la Goria ha confessato di potere avere diversi problemi a causa dell’endometriosi, da cui è affetta. “Nonostante la mia malattia crea un po’ di infertilità in più rispetto alle altre ragazze io spero di diventare mamma presto” sono state le parole di Guenda, che spera di coronare presto questo sogno formando una famiglia col suo Mirko.

Per sdrammatizzare, la Goria ha poi avuto modo di fare una battuta verso la mamma Maria Teresa, vicino a lei. “Sarò una mamma severa e tremenda come la mia” rivela Guenda scherzando, che poi ha modo di parlare anche del rapporto con la mamma.

“Quello che secondo me non ha saputo fare è stato fare un passo indietro per dare la priorità alle esigenze dei figli. Ho sofferto un po’ la sindrome dell’abbandono, anche perché c’era già stato un papà che si era allontanato” ha spiegato, rivelando una sua sofferenza che ha caratterizzato probabilmente la sua infanzia e la sua adolescenza.