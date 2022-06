Gelato, gli errori da evitare quando lo conserviamo: ecco a cosa fare attenzine, specie quando è estate e fa davvero molto caldo.

Con l’arrivo del caldo e dell’estate, tra i dolci preferiti c’è sicuramente lui: il gelato. Alcune persone non riescono a farne a meno nemmeno d’inverno, ma sicuramente quando va caldo il gelato diventa ancor di più una delizia.

Ma sapete quali sono gli errori da evitare quando decidiamo di acquistarlo in vaschetta e conservarlo? Ecco a cosa bisogna fare attenzione per evitare che si rovini.

Gelato, gli errori da evitare quando lo conserviamo: ecco a cosa fare attenzione

Che lo si acquisti al supermercato o in gelateria, è sempre bene portarsi dietro una busta frigo per evitare che il gelato si scongeli durante il tragitto; inoltre, è sempre meglio infilarlo nella busta per ultimo e correre a metterlo nel congelatore una volta arrivati a casa.

Specie al supermercato, evitate di comprare vaschette che sono già bagnate, perché è sinonimo dell’inizio del processo di scongelamento; stessa cosa se sul coperchio è presente della brina.

Inoltre, una volta scongelato (del tutto) il gelato non va rimesso nel congelatore: se non siete sicuri di consumare l’intero contenuto in breve tempo, meglio prendere la quantità necessaria e poi riporre la vaschetta nel freezer. Lasciandolo troppo tempo fuori dal congelatore, aumenta il rischio della proliferazione di batteri.

Anche quella di lasciare il cucchiaino nella vaschetta è un’abitudine che andrebbe corretta; sebbene ci possa risultare comodo e a volte anche ‘romantico’, lasciando il cucchiaino dentro il gelato nel congelatore porta alla proliferazione di diversi batteri.

Quanto alla conservazione in freezer (anche una volta aperta la confezione), oltre a richiuderlo con una pellicola in aggiunta al coperchio della vaschetta, possiamo scegliere di metterlo capovolto; la condensa si formerà così sul coperchio e non sulla superficie.

Ultimo dettaglio a cui fare attenzione: regoliamo la temperatura del freezer in modo che sia sufficiente per evitare lo scongelamento e riponiamo la vaschetta di gelato nello scompartimento più basso del nostro congelatore.