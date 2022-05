X Factor 2022: l’annuncio che sciocca tutti eccolo!

X Factor 2022, l’annuncio che sciocca tutti quanti: ecco le novità per la nuova edizione del noto talent show di Sky Uno.

Insieme ad Amici, X Factor è sicuramente il talent show più celebre di tutti; solo per fare un nome, il programma di Sky Uno ha lanciato un gruppo ora famoso in tutto il mondo come i Maneskin.

Gli spettatori aspettano con ansia l’inizio della nuova edizione, che partirà a settembre; intanto, arriva l’annuncio su conduttori e giudici che sciocca davvero tutti quanti.

X Factor 2022, l’annuncio che sciocca tutti: ecco giudici e conduttore

Ci avviciniamo a grandi passi alla nuova edizione del talent show, che passata l’estate tornerà di nuovo in onda; per questo, visto che manca sempre meno, la produzione ha reso noti i nomi sia del conduttore che dei giudici per la prossima edizione.

L’annuncio sorprende tutti quanti, considerando come ci siano diverse novità; Ludovico Tersigni lascia il timone del programma, che verrà condotto da Francesca Michielin. Dopo una sola edizione veramente alla guida del programma, l’attore romano lascia quindi il posto alla cantante, che proprio nel 2011 ha vinto X Factor.

Così come Tersigni, nemmeno la Michielin ha esperienza nella conduzione; per lei la nuova edizione sarà sicuramente una grande sfida, ma col suo talento può vincerla senza problemi.

Quanto ai nomi annunciati per la giuria, ci sono grandissime sorprese. In primis, dopo quattro anni di assenza, tornerà in studio Fedez, un nome che non ha di certo bisogno di presentazioni; nonostante il periodo difficile, il rapper e marito di Chiara Ferragni è pronto a rimettersi in gioco.

Insieme a lui, altri nomi davvero incredibili: vicino al rapper, che tanto ha dato al programma, troveremo infatti Dargen D’Amico (fresco della partecipazione a Sanremo) e poi il talento emergente di Rkomi e Ambra Angiolini.

Resta fuori dalla squadra dei giudici Manuel Agnelli, che ha preso parte alle ultime due edizioni del talent show e anche dal 2016 al 2018; non confermata Emma Marrone, che probabilmente dovrà dedicarsi ai suoi progetti musicali.