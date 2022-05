I soliti ignoti: momenti di panico in studio, è successo

Momenti di tensione nello studio de I soliti ignoti, Amadeus è andato nel panico “non lo dica”. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto durante la trasmissione.

I soliti ignoti è sicuramente uno dei programmi televisivi più amato dal pubblico a casa, da sempre Amadeus intrattiene i telespettatori con la sua grande personalità. Ma avete visto cosa è successo nella puntata di lunedì 30 maggio? Da non credere, il presentatore è dovuto intervenire tempestivamente per evitare il peggio.

Un finale di puntata che ha lasciato tutti i fan senza parole, questa volta il parente misterioso è toccato ad una signora di 73 anni di nome Rita. Proprio lei è riuscita a mandare totalmente nel panico Amadeus.

Infatti, nei secondi conclusivi del programma, la signora stava per rovinare lo storico momento di suspence. Come? Rivelando in anticipo se fosse lei o no la mamma dell’ignoto numero 4. Siete curiosi di scoprire la reazione di Amadeus? Vediamola nel dettaglio.

Amadeus nel panico: ecco cosa è successo durante I soliti ignoti

Come dicevamo la signora Rita ha avuto l’onore di essere il parente misterioso, ma proprio nei secondi finali della puntata ha mandato tutti in tilt.

Infatti, nel momento in cui il conduttore le ha chiesto “Lei è la mamma dell’ignoto numero numero 4?”, la signora ha prontamente risposto Posso già rispondere?” interrompendo i tradizionali secondi di suspence. Amadeus, piuttosto sconvolto ha cercato di risolvere la questione esclamando “No! Aspetti! Deve attendere per qualche secondo di suspence!”

Ma non è di certo finita qui, la signora ad un certo punto ha guardato colui che era il figlio, Amadeus l’ha subito rimproverata dichiarando “Si volti davanti, guardi la telecamera! le dico io quando può dare la risposta”.

Momenti di panico per il noto presentatore, che ha continuato a dare indicazioni alla signora su come comportarsi. Purtroppo, alla fine non c’è stato nulla da fare, la signora Rita ha comunque ignorato il tempo della musica di suspence, rivelando in anticipo di non essere lei la mamma dell’ignoto numero 4, ma bensì del numero 6.

I due concorrenti, avendo sbagliato la risposta sul parente misterioso, sono dovuto tornare in Trentino senza portarsi a casa il ricco bottino da ben 10.000€ in gettoni d’oro.