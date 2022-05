Antonella Clerici: lo confessa per la prima volta

Antonella Clerici, durante una diretta del suo programma “E’ sempre Mezzogiorno”, si lascia andare ad uno sfogo. Vediamo insieme cosa ha detto la presentatrice.

Durante la diretta del suo programma di Rai 1, E’ sempre Mezzogiorno, la conduttrice Antonella Clerici si è lasciata andare e si è sfogata un po’ con i suoi telespettatori.

Si è trattata forse più di una riflessione su quello che successo in questi ultimi anni, a causa della Pandemia, che ci ha coinvolto più o meno a tutti.

A differenza dell’anno scorso, questa edizione è più corta: infatti, la scorsa è durata per tutto giugno, mentre quella di quest’anno si concluderà alla fine di questa settimana.

“Oggi inizia la nostra ultima settimana insieme” ha esordito così la conduttrice che ha anche ironizzato su come si potrebbe festeggiare per l’ultima puntata, ovvero “Come si fa al Carnevale di Rio”.

Antonella Clerici: all’interno del suo programma ne parla apertamente

Ha poi voluto sottolineare quanto questi due anni siano stati molto duri e molto difficili, ma che alla fine se si cerca un po’ di spensieratezza, il programma della nostra Antonellina è sempre disponibile.

Infatti, per l’occasione ha anche detto “Quando volete, qui buonumore e leggerezza non mancano, lo sapete”.

Questa, quindi, sarà l’ultima settimana prima delle meritate ferie dei protagonisti presenti in questa edizione. Però, non vi preoccupate, Antonella Clerici sarà di nuovo al timone del programma E’ Sempre Mezzogiorno a partire dal 12 settembre 2022 sempre su Rai 1.

Ma non sarà l’unico impegno per una delle conduttrici più amate dai telespettatori: infatti, si troverà di nuovo al comando del programma che andrà in onda sempre sulla Rai “The Voice Senior” che dovrebbe andare in onda ad inizio inverno.

Alla fine di questa edizione del programma che sta conducendo ora la conduttrice, andrà in onda un nuovo programma itinerante estivo “Camper”, condotto da Tinto in coppia con Roberta Morise: proprio di questa trasmissione ha parlato Antonella Clerici parlato giorni fa, ospitando proprio il collega che lo presenterà.

I telespettatori che hanno sempre guardato il programma di Rai 1 sicuramente non vedranno l’ora di ritrovare ancora una volta la loro conduttrice preferita a condurre il programma.

E voi siete fan della nostra “Antonellina”? Seguite il programma che conduce sulla Rai?