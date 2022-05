Laura di Centovetrine: sai che fine ha fatto? Eccola oggi

Gli appassionati di Centovetrine non possono non ricordarsi di Laura Beccaria, ma sapete cosa fa oggi l’attrice? Da non credere, ecco com’è cambiata la sua vita.

Centovetrine è sicuramente una delle fiction più longeve nella storia della tv, in molti ricordano con affetto gli attori che hanno preso parte alle serie. Ad esempio, Elisabetta Coraini ha fatto parte del cast per ben 15 anni, interpretando il ruolo Laura Beccaria.

I fan ricorderanno sicuramente il suo personaggio, una donna tormentata e fragile che spesso si fa comandare dalla passione, dimenticando il resto. Alla fine, Laura rimaneva sempre delusa per via delle sue storie d’amore travagliate.

Tant’è che è passata dall’essere una donna e madre esemplare a una persona cinica e arrivista, che non guarda in faccia a nessun pur di raggiungere i suoi scopi.

L’attrice ha preso parte a diverse fiction, interpretando piccoli ruoli, come ad esempio Squadra mobile, I promessi sposi e La dottoressa Giò, poi nel 2001 arriva il grande successo con CentoVetrine. Da quel momento la donna non ha lasciato il set per ben 15 lunghi anni.

Ma cosa fa oggi Laura? Scopriamolo insieme.

Centovetrine: Ecco cosa fa oggi Laura

In pochi sanno che Elisabetta Coraini, oltre ad avere la passione per la recitazione è anche una bravissima cantante. Tant’è che per diversi anni ha cantato professionalmente, l’attrice recentemente ha rilasciato una lunga intervista su TvBlog, in cui ha confessato cosa fa oggi nella vita.

La donna ha rivelato che per moltissimi ha suonato musica jazz insieme a Lino Patruno, molto famoso nel settore, nel tempo poi, ha collaborato con moltissime band, finché non ha conosciuto il compositore Rick Romano, con cui ha preparato un repertorio.

Nel 2015, l’attrice fonda un nuovo gruppo musicale chiamato Elisabetta Coraini & Kumalé, con loro organizza concerti in giro per l’Italia per tutto il 2016. Poi in estate entra a far parte dei King’s River, un nuovo progetto musicale specializzato in Lounge/Chillout.

Elisabetta oltre alla passione per la musica ha anche una bellissima famiglia, è sposata con il regista Fabrizio Portalupi e ha una figlia di nome Alice, nata da una precedente relazione.