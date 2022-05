Nervo sciatico: come togliere velocemente il dolore

Soffri di nervo sciatico? Spesso occorre semplicemente eseguire alcuni semplici esercizi per riuscire ad alleviare il dolore.

Il nervo sciatico è il nervo più lungo del corpo umano e si estende dalla parte bassa della schiena fino alla punta del piede, attraversando l’intero arto inferiore. Con l’avanzare dell’età, soprattutto tra i 40 e i 50 anni, quest’ultimo può infiammarsi, causando dolore e fastidio nell’intera area coinvolta. Essendo un sintomo per lo più muscolare, spesso la cura migliore consiste nella fisioterapia e nel riposo. Non bisogna infatti sforzare ulteriormente il nervo sciatico qualora sia infiammato, questo per evitare che il fastidio possa tramutarsi in un vero e proprio dolore ed impedimento fisico.

Dato che – come abbiamo detto – la cura migliore consiste nella fisioterapia, nel momento in cui notiamo un fastidio nella zona del nervo sciatico, sarebbe bene agire subito. Come? Semplicemente eseguendo una serie di esercizi volti ad allungare e disinfiammare la gamba in questione. Nel prossimo paragrafo vi proponiamo un paio di esercizi perfetti per il perseguimento dell’obiettivo. Vediamo insieme come bisogna agire.

Nervo sciatico: esercizi utili per combattere il dolore

Facendo riferimento ad un dolore muscolare, spesso basta eseguire qualche semplice esercizio decontratturante per alleviare il fastidio causato dal nervo sciatico. A questo proposito, vi proponiamo due esercizi particolarmente semplici, eseguibili comodamente a casa e ovunque voi siate.

Per il primo esercizio, occorre semplicemente un tappetino oppure una superficie piana dove sdraiarsi: una volta posizionato, soleva la gamba e piega il ginocchio portandolo al petto (attenzione a non sforzare il muscolo). Mantieni quindi la posizione per 30s, dopodiché rilascia e torna alla posizione iniziale. Ripeti l’esercizio per due volte. Passiamo ora al secondo esercizio.

Rimani sdraiato sulla superficie piana, solleva ambedue le ginocchia e mantienile piegate per 30s. Abbraccia le gambe con le braccia e cerca di allungare la zona dolorante, a questo punto incrocia le gambe e rimani nella stessa posizione per 30s. Ripeti il movimento per 2 volte. Il dolore dovrebbe via via alleviarsi e il muscolo si scioglierà progressivamente.

Si tratta di due esercizi semplicissimi, che tuttavia risultano incredibilmente utili per combattere il dolore. In ogni caso, se il problema dovesse persistere – o peggio aggravarsi – consigliamo vivamente di rivolgersi al proprio medico di fiducia per un eventuale consulto o prescrizione di farmaci specifici.