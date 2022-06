Poké: i benefici spiegati dalla nutrizionista

Si tratta del piatto che più sta spopolando nel nostro Paese. Ma ecco cos’è il Poké e quali sono i benefici secondo il nutrizionista

Negli ultimi mesi si sta affermando un nuovo tipo di alimento che ha radici esotiche. Non si tratta del sushi, anch’esso, estremamente apprezzato, ma del poké, alimento arrivato in Italia molto più recentemente. In tanti lo apprezzano e lo preferiscono alla classica insalata. Ma cos’è?

Si tratta di una pietanza che arriva dalle Hawaii e che è diventata famosissima grazie al fatto che è sana, genuina e molto diffusa tra coloro che seguono una dieta ricca di nutrienti e proteine, oltre al fatto che è estremamente gustoso. Ma ecco quali sono i benefici secondo la nutrizionista Arianna Felicetti.

Poké, i benefici secondo il nutrizionista

È sicuramente il piatto del momento. Arrivato un po’ in ritardo anche in Italia, il poké sta letteralmente spopolando in molte città e paesini italiani. Si tratta di un piatto estremamente sfizioso, grazie alla sua grande versatilità e ai tanti ingredienti che possono essere utilizzati.

Ma non si tratta solo di un piatto estremamente goloso e sfizioso, il poké è un piatto perfetto dal punto di vista nutrizionale, in quanto è composto da alimenti (se freschi) estremamente utili alla nostra dieta. Ne ha parlato la dottoressa Arianna Felicetti, biologa nutrizionista che ha parlato delle proprietà del poké per la catena romana Ami Poké, com’è riportato sul sito mammastobene.com.

Il poké, infatti, può essere un piatto con un grandissimo potenziale, grazie agli alimenti che lo compongono, in quanto fornisce la giusta quantità di energia e di alimenti fondamentali per una corretta dieta. Inoltre, riesce a fornire il giusto apporto di proteine, carboidrati e lipidi, oltre a vitamine e Sali minerali.

In base agli ingredienti che costituiscono il poké, ovviamente, cambiano le proprietà benefiche. Tuttavia, possiamo prendere in considerazione la ricetta originale, definendo quali sono le migliori caratteristiche offerte: