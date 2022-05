Previsione meteo: attenzione, preparatevi ad un ondata di caldo pazzesco, è in arrivo Scipione. Da quanto dicono le ultime analisi, le temperature raggiungeranno i 40 gradi. Ecco quando accadrà e come fare.

Da mercoledì 1 giugno il clima cambierà ulteriormente, i meteorologi hanno previsto un ondata di caldo in arrivo nei prossimi giorni. Già da oggi, è possibile notare un leggero aumento, ma attenzione, dal prossimo mese si toccherà un picco di 40 gradi.

Stando a quanto ha rivelato Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, già da questa settimana sono previsti degli aumenti di temperatura, si potrebbero raggiungere già i 37/39° all’ombra in diverse regioni italiane.

In alcune zone interne e nelle Isole, si arriverà a toccare i 40 gradi, a quanto sembra questa sarà l’estate più calda degli ultimi anni. Il nuovo ciclone di nome Scipione arriva dall’Africa, scopriamo quali sono le regioni più a rischio e cosa accadrà nei prossimi giorni.

Meteo: in arrivo un nuovo ciclone, previsti 40 gradi già dal 1 giugno

Anche quest’anno in Italia vivremo un’estate piuttosto afosa, infatti gli esperti hanno confermato l’arrivo di un nuovo ciclone, il suo nome è Scipione e farà raggiunger euna temperatura massimo di 40 gradi.

A spiegare l’evoluzione del meteo ci ha pensato Antonio Sanò, direttore del Meteo.it, a quanto dicono le prime previsioni meteorologiche, già nei prossimi giorni potremmo andare in contro ad un picco di 38 gradi all’ombra, mentre nelle isole si toccheranno anche i 40 gradi.

Al momento le regioni più a rischio sono quelle del Centro-Sud e le due Isole maggiori, ma attenzione anche nella Pianura Padana, ci saranno degli aumenti di temperatura, sopratutto per via dell’afa in aumento.