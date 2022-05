Chiara Ferragni lo confessa dopo anni: ecco perché!

Dopo aver fatto passare parecchio tempo (e alimentato le curiosità dei suoi fan) Chiara Ferragni spiega il perché del suo gesto

Ancora una volta, Chiara Ferragni. La bellissima influencer torna a far parlare di sé dopo che ha svelato alcuni dettagli su un argomento della sua vita che ritiene particolarmente importante. L’imprenditrice e influencer milanese, moglie di Fedez, ha infatti voluto spiegare ai propri fan il perché del suo tatuaggio al braccio.

In molti, infatti, si sono chiesti quale sia stata la convinzione che abbia guidato la Ferragni a realizzare il tatuaggio e, soprattutto, quale sia suo significato. Dopo aver fatto passare parecchio tempo (e alimentato le curiosità dei suoi fan) Chiara Ferragni ha finalmente spiegato il perché del suo gesto.

Ecco cosa significa il tatuaggio di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha finalmente spiegato ai suoi fan il significato del tatuaggio che ha sul braccio. Dopo aver pubblicato una foto, la bella influencer ha scatenato ancora una volta la curiosità dei fan. Nello scatto, si vede la famiglia milanese indossare maglioni a righe blu con addosso la scritta “Ferragnez”.

Si tratta degli abiti della collezione “Solo per te”, in Cashemere e realizzati nella versione per adulti e in quella mini, dedicata ai più piccoli. I maglioni presenti nella foto pubblicata dalla Ferragni, però, non sono disponibili, in quanto si tratta di pezzi unici pensati esclusivamente per i Ferragnez.

I maglioni sono, infatti, tra i regali che l’azienda ha fornito alla famiglia Fedez e Ferragni. Un modo per festeggiare la nascita della nuova arrivata: la piccola Vittoria. Dunque, un’altra bellissima notizia per la giovane coppia, che continua a far parlare di sé e ad attirare l’attenzione dei fan.

La Ferragni ha infatti dedicato molto tempo ai suoi fan, pubblicando alcune foto che ritraggono scene di quotidianità familiare. Inoltre, ha mostrato i suoi nuovi sandali, per i quali si aspetta un nuovo “sold out” sulla falsariga del pigiama con il logo e delle tutine New Born, dal costo di 199 euro.

Come dicevamo, la Ferragni ha dedicato un ampio spazio ai propri fan, rispondendo ad alcune domande che i follower le hanno posto durante una chiacchierata online. Proprio un utente, infatti, le ha chiesto se la Ferragni abbia “mai letto il piccolo Principe?”. L’influencer ha risposto che adora quel libro, aggiungendo che è uno dei suoi “tatuaggi preferiti”, dopo aver mostrato il bellissimo tatuaggio ai propri fan.