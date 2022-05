Uomini e Donne, la coppia si dice nuovamente addio? Ecco le voci su di loro, sono veramente molto amati e seguiti dal pubblico.

Nel corso di questi anni, i protagonisti del trono over di Uomini e Donne sono diventati dei veri e propri personaggi pubblici, tanto che sono seguitissimi dai fan sui social.

Per questo, gli spettatori anche quando escono dal programma continuano a seguirli con interesse; stando ad alcune voci, una coppia amatissima proprio nata al dating show di Canale 5 sarebbe di nuovo sul punto di lasciarsi.

Uomini e Donne, la coppia si dice nuovamente addio? Ecco le voci

Sono tantissime le coppie formate dal dating show di Maria De Filippi, ma sono in poche ad essere amate come quella composta da Sossio Aruta e Ursula Bennardo; i due, oltre ad essersi sposati, hanno formato una bellissima famiglia, nonostante il loro rapporto non sia stato immune a crisi.

Stando ad alcuni indizi sui social (e riportati da Gossip e Tv) i due potrebbero essere di nuovo sul punto di lasciarsi. Sul suo profilo Instagram, Sossio ha pubblicato una storia che vede protagonista un falò, con tanto di scritta “tutto ha un inizio e una fine“.

Secondo alcuni, questa storia è un riferimento diretto all’avventura della coppia a Temptation Island; le parole poi non fanno di certo ben sperare. Ursula non ha invece pubblicato nulla di particolare ed ha interagito come al solito coi suoi follower.

E’ davvero crisi tra i due, oppure si tratta solamente di un litigio passeggero o la storia di Sossio non ha nessun riferimento alla sua relazione con Ursula? I due non hanno commentato la situazione e dunque al momento tutto resta nel campo delle supposizioni dei fan.

Intanto, l’edizione 2021-2022 di Uomini e Donne sta per finire, con Ida Platano grande protagonista; dopo averci riprovato con Riccardo Guarnieri, ha avuto l’ennesima delusione. Una coppia di ex-partecipanti invece, Isabella e Fabio, si sono invece sposati in questi giorni, condividendo il momento felice sui social.