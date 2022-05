Vediamo insieme come possiamo preparare una buonissima torta che lascerò tutti i nostri invitati senza parole, perchè super light.

Oggi vi vogliamo proporre una ricetta un po’ diversa dal solito, ovvero una torta che possiamo mangiare anche se stiamo attenti con la nostra alimentazione perchè vogliamo stare bene con noi stessi.

Questa torta, anche se ha meno ingredienti del normale, perchè non è presente la farina è veramente squisita e siamo certi che rimarrete senza parole per il risultato ottimo, ma vediamo come si prepara.

Torta senza farina? Da non credere, una bontà!

Dovete provarla almeno una volta, anche se siamo quasi certi che poi la rifarete molto spesso, quindi ecco la lista degli ingredienti:

200 gr di riso

3 uova

1 cucchiaino di cannella in polvere

800 gr di latte intero

90 gr di dolcificante di stevia (oppure 180 gr di zucchero)

1 buccia di limone

In questo caso possiamo avere una buonissima torta per otto persone, quindi regolatevi voi di conseguenza con il quantitativo degli ingredienti, iniziamo poi, come prima cosa a togliere con molta cura la buccia del nostro limone.

Ovviamente cerchiamo di non togliere la parte bianca perchè veramente molto amara, e questo può rovinare la nostra super torta che stiamo per preparare, poi mettiamo dentro una pentola il nostro riso con il latte e la buccia del limone.

Quando inizia a bollire, facciamo cuocere il tutto e mescoliamo di tanto in tanto, deve andare per circa una ventina di minuti, passato questo tempo, mettiamo dentro un contenitore.

Deve essere ben scolato e lasciamolo raffreddare a temperatura ambiente coperto con la pellicola per gli alimenti, ma avendo cura di togliere la buccia del limone prima di farlo, mi raccomando.

Poi in un altro contenitore mettiamo il dolcificante con le uova e lavoriamo il tutto con una frusta elettrica, aggiungiamo anche la cannella e quando apparirà montata neve perfettamente ferma, mettiamo dentro il composto con il riso che nel frattempo sarà diventato freddo.

Adesso prendiamo una tortiera da 24 centimetri e mettiamoci il burro e la farina in questo modo non si attaccherà nulla e trasferiamo il nostro composto al suo interno, e mettiamo dentro al forno per circa 30 minuti a 180 gradi.

La torta potrebbe avere anche una cottura più lunga anche 40 minuti, fate la prova sempre con lo stecchino prima di sfornarla, una volta assaggiata rimarrete senza parole per la sua incredibile bontà!

Il nostro super dolce si mantiene ottimo per 3 giorni, l’importante p coprirlo bene e non fargli prendere aria, ma siamo certi che finirà molto prima e non sentirete la mancanza della farina.