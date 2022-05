Tastiera del PC: puliscila così, non immagini quanto è sporca

Tastiera del PC, puliscila così: non immagini nemmeno quanto può essere sporca se non lo fai con costanza.

Il PC, che sia per lavorare, studiare o semplicemente svagarsi, è veramente molto utilizzato in ogni momento della giornata, tanto che non è difficile che finisca per sporcarsi.

La parte più esposta è sicuramente la tastiera, che oltre ad essere estesa per la superficie del portatile è anche costantemente a contatto con le nostre mani, che possono essere sporche. Come fare per pulirla nel migliore dei modi? Ecco i passaggi, fondamentale farlo con costanza perché può essere davvero sporca.

Tastiera del PC, puliscila così: può davvero essere sporca, ecco i passaggi da fare

Con qualche passaggio, possiamo pulire in maniera efficace la nostra tastiera; per prima cosa, è necessario spegnere il computer e staccare i cavi di collegamento della tastiera, ovviamente sempre quando la tastiera non è collegata alla corrente elettrica (in caso sia wireless, togliere le batterie).

Successivamente, la tastiera va capovolta affinché polvere, briciole e altra sporcizia cadano fuori; per eliminare gli ultimi residui di polvere dai tasti possiamo utilizzare una bomboletta ad aria, molto efficace grazie al particolare beccuccio della bomboletta, che riesce a penetrare in qualsiasi area della tastiera.

Assicurandosi di spruzzare l’aria da diverse angolazioni e sempre verso l’esterno della tastiera, piano piano tutti gli ultimi residui andranno via; nel caso ci sia sporco ostinato da rimuovere, si può utilizzare anche un piccolo aspirapolvere e spazzolare i tasti per togliere l’ultima sporcizia.

Quanto all’igienizzazione e alla pulizia, con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol isopropilico possiamo sgrassare i tasti della tastiera (con maggiore attenzione per la barra spaziatrice e il tasto invio), fino a quando non saranno del tutto puliti; potrebbe volerci del tempo, ma con pazienza si arriverà al risultato sperato.

Infine, possiamo completare il passaggio di pulizia strofinando la tastiera con un panno leggermente inumidito con alcol isopropilico; per una lucidata finale invece, si può utilizzare un normale panno o un tovagliolo di carta. Se pensate di non essere abbastanza esperti per la pulizia, recatevi da qualche tecnico specializzato.