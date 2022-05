Vediamo insieme di capire che cosa ci aspetta oggi per quanto riguarda il nuovo appuntamento della nostra amata soap opera.

Anche oggi, 30 maggio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Brave and Beautiful, ovvero la soap opera che arriva dalla Turchia ed ha rapito il cuore di moltissimi telespettatori.

Come abbiamo visto ci sono due famiglie principali dove poi tutto ruota attorno ma ci sono anche mille intrighi che ci lasciano ogni volta a bocca aperta, adesso cerchiamo di capire insieme cosa è successo ad Adalet.

Brave and Beautiful: Adalet è veramente morta?

Iniziamo dicendo che l‘infermiera Necla ha comunicato ad Adalet che Tahsin ha un male incurabile, e per questo ha deciso che è il momento di uscire, o meglio evadere, dal carcere per raggiungere il marito, prima che perderà la vita.

Decide quindi di mettere in scena un piano, ovvero fa finta di sentirsi male e per questo motivo viene, giustamente, portata in ospedale, ma assolutamente d’accordo con l’infermiera, fa finta di aggredirla e scappa via.

Ecco che la moglie del terribile proprietario terriero è nuovamente libera di fare quello che vuole, ed ovviamente va subito verso il Korlundang senior, che decide di nasconderla nella residenza di caccia che si trova nella sua tenuta.

Quando Hulya si accorge di tutto, decide di denunciare, in modo anonimo alla Polizia che giustamente cerca di correre e raggiungere Adalet che è una evasa di prigione, ma nel mentre, lei ha cercato Riza per un motivo privato.

I due fratelli sono uno di fronte all’altra e proprio Adalet punta la pistola contro Riza, ma l’uomo informa la sorella che se gli succede qualcosa una persona di sua fiducia va direttamente alla polizia e consegna le prove schiaccianti contro Tashin e finirebbe dritto in carcere.

Dopo questo incontro della donna, Adalet, non si sa più nulla, l’uomo ed il suo complice, ovvero Turan, si ritrovano in una stanza di un’albergo e la stanno pulendo e Riza chiede al suo scagnozzo di stare tranquillo, altrimenti rovina tutto.

Quando il procuratore Serhat lo va a trovare, però vede subito che ha dei graffi sulla mano, e Riza, dato che ha già commesso in precedenza un’omicidio, alla domanda di cosa fossero, risponde una sua amante particolarmente focosa, per dire.

Non ci resta che attendere i prossimi appuntamenti sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.45 circa su Canale 5.