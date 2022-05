Amadeus: l’annuncio per Sanremo 2023 stupisce, e c’è un ritorno

Il noto conduttore – Amadeus – si sta preparando a Sanremo 2023: un ritorno imperdibile ed una rivelazione scioccante. Vediamo i dettagli.

Si è concluso da poche settimane l’Eurovision Song Contest, eppure c’è chi comincia già a parlare di Sanremo 2023. In molti danno per scontato che sarà proprio Amadeus a condurre il Festival per la quarta volta e – di conseguenza – moltissimi telespettatori e utenti web hanno iniziato a proporre eventuali ipotesi circa le future partecipazioni.

Tra gli artisti nominati, non possiamo non citare la bellissima e super talentuosa Sabrina Salerno. La cantante, reduce dal successo ottenuto grazie alla sua partecipazione a Ballando con le stelle, ha rilasciato recentemente un’intervista in cui parla proprio di una sua presunta presenza al Festival di Sanremo 2023. Leggiamo insieme le sue parole.

Sabrina Salerno al Festival di Sanremo 2023? La verità

Pochi giorni fa, Sabrina Salerno ha rilasciato un’intervista per il settimanale Gente, occasione nella quale la cantante ha parlato, non solo della sua carriera, ma anche della sua vita privata. E’ sposata da più di vent’anni con l’imprenditore Enrico Monti ed ha inoltre ammesso di essere una partner particolarmente gelosa. Lui calmo, pacato e dolce; lei passionale, impulsiva ed energica. La coppia ha anche un figlio adolescente – Luca – nato nell’aprile del 2004.

Contrariamente a Sabrina Salerno, Enrico Monti non è assolutamente geloso della moglie, tanto da risultare totalmente indifferente alle continue avance degli uomini nei confronti della cantante. A proposito di questo, la Salerno ha raccontato un aneddoto divertente: un uomo affascinante tempo fa le lasciò il suo numero nella tasca della giacca; la cantante così raccontò il fatto al marito, il quale rispose “Ma dai? Non ci credo” – “Capisci? Con una frase ha smontato la mia vanità” – ha raccontato ironicamente al giornalista. E in relazione ad una sua eventuale partecipazione al Festival di Sanremo, sembra che la sex symbol abbia altro a cui pensare al momento.

“Voglio tornare a cantare, concentrarmi sui progetti discografici” – sono state le sue parole – “Pensare a Sanremo? Al momento no, ma tutto può essere. Sono imprevedibile”. Insomma, niente è certo al momento, dato che ci attendono ancora diversi mesi prima del debutto del Festival di Sanremo 2023.