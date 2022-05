Amici 22, sarà lei la nuova professoressa di danza? Tutta la verità! La richiesta direttamente a Maria De Filippi, da non credere.

Anche quest’anno, l’edizione del talent show di Maria De Filippi ha lanciato diversi talenti, pronti a fare carriera nel mondo della musica e della danza; a vincere il trofeo finale, dopo l’ultimo duello con Michele, Luigi Strangis, allievo di Rudy Zerbi.

Nonostante sia finito da poco, il pubblico già sta cominciando a fantasticare sulla nuova edizione di Amici, che potrebbe tra l’altro avere una nuova professoressa di danza. Sarà davvero lei? Ecco i dettagli.

Amici 22, sarà lei la nuova professoressa di danza? I dettagli

Durante quest’anno, abbiamo visto l’esordio in cattedra di Raimondo Todaro, che durante il serale ha fatto squadra con Lorella Cuccarini (passata dalla cattedra di danza a quella di canto); mentre tanti dei professori sono già stati confermati, potrebbero ancora esserci delle sorprese.

In una recente intervista a Nuovo Tv, a candidarsi come insegnante per Maria De Filippi è stata direttamente lei, Matilde Brandi, nota showgirl, ballerina e conduttrice ed ex-gieffina.

Romana classe ’69, la Brandi ha tantissima esperienza tra tv e teatro anche come attrice, per un talento poliedrico che assomiglia tantissimo a quello della Cuccarini. “Se le servisse un nuovo giudice o una nuova prof per la prossima edizione io sono a sua disposizione” ha rivelato la Brandi al settimanale, spiegando come sia una grande fan del talent show e che Maria è sempre in grado di fare le scelte giuste.

“Sono una fedelissima sin dalla prima edizione. Non mi sono mai persa una puntata” confessa la showgirl, rivelando anche che apprezza parecchio Alessandra Celentano, con cui si trova d’accordo nei metodi e nei giudizi.

La showgirl verrà davvero scelta come professoressa di danza per la prossima edizione? La Celentano è ormai inamovibile, mentre Todaro nonostante la sola edizione fatta pare aver convinto; nel caso Veronica Peparini lasciasse, allora potrebbe esserci una possibilità per la Brandi, anche se al momento non ci sono conferme per quanto riguarda la squadra di professori.