Giorgia Palmas e Filippo Magnini: è saltato tutto

Filippo Magnini e Giorgia Palmas, invitati come ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin, hanno annunciato una brutta notizia.

Dopo anni di attesa, lo scorso 14 maggio finalmente Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono convolati a nozze presso una bellissima location sul Lago di Como. La coppia desiderava unirsi in matrimonio da diverso tempo, purtroppo però la pandemia di COVID-19 costrinse moltissime coppie a rinviare il gran giorno. In occasione dei fiori d’arancio, Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono stati invitati da Silvia Toffanin per poter condividere la loro gioia con i telespettatori di Verissimo.

L’ex velina di Striscia la Notizia non è riuscita a trattenere l’emozione e l’ex nuotatore ha condiviso anch’esso il suo entusiasmo in relazione al giorno più importante della sua vita. I due sono legati sentimentalmente da quattro anni e l’amore che li lega è incredibilmente forte. Purtroppo però, insieme alle buone notizie, è arrivata anche una cattiva notizia. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini: fuga d’amore rinviata

E’ tradizione che le coppie appena sposate partano per un incredibile viaggio avventuroso. La luna di miele è uno degli aspetti che più attira le giovani coppie, un modo per godersi effettivamente l’impegno preso in Comune oppure in Chiesa. Tuttavia, nel caso di Giorgia Palmas e Filippo Magnini, sembra che la luna di miele avverrà comodamente nella loro casa a Milano.

Siamo alla fine del mese di maggio e generalmente il mese di giugno è caratterizzato da un periodo particolarmente importante per gli adolescenti della terza media: l’esame finale. Giorgia Palmas infatti è mamma della piccola Sofia, avuta dalla precedente relazione con Davide Bombardini. Di conseguenza, in questo momento decisamente delicato, la coppia ha deciso di rimanere a Milano per sostenere la 14enne. Tra impegni personali e professionali, Giorgia Palmas e l’ex nuotatore si sono resi conto che sarebbe stato meglio rinviare il viaggio da favola post-matrimonio.

Nonostante questo, i due appaiono estremamente felici e soddisfatti, soprattutto perché finalmente hanno potuto coronare il loro sogno di convolare a nozze. Inoltre, la figlia di Giorgia è estremamente legata al nuovo marito della mamma e tutti insieme formano una bellissima famiglia!