Unghie: hai questo problema? Sono un sintomo importante

Le unghie possono diventare lo specchio della nostra salute fisica: scopriamo le cause delle striature bianche sulla struttura.

Le nostre unghie, così come i capelli e la pelle, possono fornirci lo strumento adeguato per capire se il nostro corpo gode di ottima salute o meno. Capita spesso infatti, di notare la secchezza del cuoio capelluto, oppure di dover affrontare l’insorgenza di acne, brufoletti ed imperfezioni della pelle. In questo caso, spesso di tratta di stress oppure di una cattiva alimentazione che comporta l’insorgenza di carenze vitaminiche. Anche le unghie giocano un ruolo fondamentale, in quanto anch’esse possono essere considerate lo specchio della nostra salute.

Striature bianche, orizzontali oppure verticali, ma anche un unghie che si sfaldano, ingialliscono – sono tutti sintomi di un possibile malessere fisico. Di conseguenza, nel momento in cui le nostre unghie perdono il loro aspetto naturale, bisognerebbe analizzare profondamente il proprio stile di vita, per capire se qualcosa abbia influito sul loro danneggiamento. Approfondiamo insieme l’argomento.

Unghie: da cosa derivano le striature bianche?

Le nostre unghie dovrebbero apparire rosa ed uniformi, di conseguenza – se dovessero presentare delle striature bianche, che siano verticali oppure orizzontali – siamo di fronte ad un possibile sintomo. Nella maggior parte dei casi, le striature possono derivare da un eventuale urto, ma possono anche rappresentare il segnale di carenze vitaminiche e di uno stile di vita non adeguato al corretto funzionamento dell’organismo. Quando poi cominciano a sfaldarsi, siamo di fronte ad un indebolimento del sistema immunitario e – nei casi più gravi – la possibilità di un infarto imminente.

Tra le varie patologie inoltre possiamo citare l’artrite reumatoide, ma anche l’anemia, lichen ed ipotiroidismo. Tuttavia, non dobbiamo comunque allarmarci, in quanto – come abbiamo spiegato in precedenza, la maggior parte delle volte si tratta semplicemente di stress e cattiva alimentazione. Un regime alimentare che esclude frutta e verdura comporta inevitabilmente ad una carenza vitaminica all’interno del nostro corpo.

Se la situazione dovesse diventare ingestibile, consigliamo di rivolgersi al proprio medico di base, in modo da condurre opportuni accertamenti sull’origine del danneggiamento dell’unghia. In ogni caso, per prevenire e curare la debolezza della struttura, consigliamo un impacco di olio extra-vergine d’oliva e limone: lasciate le unghie in ammollo per 10 minuti, i risultati saranno immediati.