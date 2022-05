Tina Cipollari: il suo futuro a U&D è incerto, potrebbe cambiare tutto

Si è sentita molto la mancanza di Tina Cipollari in questi giorni nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Cosa è successo?

Uomini e Donne è uno dei programmi di maggior successo di Canale 5. Per questo motivo, il day time condotto da Maria De Filippi sembrerebbe riconfermato anche per la prossima stagione televisiva.

E bisogna ammettere che non avrebbe lo stesso successo senza i suoi opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari. I fan della trasmissione però hanno notato un’assenza importante all’interno della trasmissione di Mediaset, ovvero quella della Cipollari.

Le voci di un suo addio, come anche quello di Gianni Sperti, si ripetono ogni anno. Ed ogni anno vengono smentite dai diretti interessati dato che si ritrovano nuovamente seduti nelle loro poltrone pronti a giudicare la puntata.

Ma come mai è mancata l’opinionista di Uomini e Donne in questi giorni? FanPage è riuscito a scoprire il perché di questa assenza.

Uomini e Donne: quale sarà il futuro di Tina Cipollari?

Infatti, è riuscito ad entrare in contatto con alcune persone a lei vicine, che hanno però confermato che si è dovuta assentare per motivi familiari.

I fan erano rimasti incuriositi da questa assenza: si sarebbe potuto assistere ad un vero e proprio show dopo aver visto ciò che è successo tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, i veri protagonisti del Trono Over.

Tina Cipollari è una colonna portante della trasmissione: ormai lo sanno tutti che non corre buon sangue tra l’opinionista e la trama del trono over Gemma Galgani. E sono altrettanto famose le loro litigate o gli scherzi che Tina prepara nei confronti della dama torinese.

Senza di lei, forse, il programma non sarebbe più lo stesso! Fra pochi giorni, Uomini e Donne andrà in vacanza e tornerà a settembre. E come ogni anno, come abbiamo appunto detto, si parla sempre di un addio da parte degli opinionisti.

E quest’anno non fa eccezioni. Ma Tina Cipollari e Gianni Sperti sembrerebbero già confermati per le nuove puntate della nuova stagione del programma di Maria De Filippi.

Intanto, vi ricordiamo l’appuntamento con Uomini e Donne: il programma va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 circa, su Canale 5.