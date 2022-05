Elettrodomestici in stand by? Possono far male alla nostra salute

Lasciare elettrodomestici accesi o in stand by è certamente dispendioso, ma potrebbe essere un problema anche per la tua salute

Nel mondo moderno, soprattutto in Occidente, siamo costantemente circondati da dispositivi elettronici che fanno parte quotidianamente delle nostre giornate. Ogni giorno, infatti, utilizziamo elettrodomestici come il telefono o il televisore, strumenti per cui non possiamo fare a meno.

Tuttavia, quando smettiamo di utilizzarli, facciamo l’errore di non spegnerli del tutto o non staccarli dalle prese di corrente. Lasciare gli elettrodomestici in stand by, infatti, è sicuramente una pratica dispendiosa, ma potrebbe essere un problema anche per la nostra salute (oltre che al nostro portafoglio), ecco perché.

Lasciare gli elettrodomestici in stand by potrebbe mettere far male alla nostra salute

A causa del difficile momento economico che stiamo vivendo per via del caro energia e l’aumento delle bollette, è sempre più importante fare attenzione a quelli che sono comuni errori domestici che ci portano a spendere di più inutilmente.

È importante, quindi, iniziare a fare maggiore attenzione a tutti quei piccoli dettagli che causano sprechi di energia, ma non solo. Lasciare gli elettrodomestici in stand by, ad esempio, potrebbe mettere in pericolo anche la nostra salute. Dunque, è fondamentale fare delle scelte che la tutelino.

L’esempio più lampante di spreco di energia a causa di un cattivo utilizzo degli elettrodomestici è quello di lasciare la televisione in stand by, mentre la lucina rossa è ancora accesa. Tuttavia, non si tratta di un errore che riguarda solo la tv. Ogni volta che un elettrodomestico presenta una lucina rossa accesa, anche quando non lo stiamo utilizzando, vuol dire che sta consumando energia.

Va da sé che lasciare molti elettrodomestici accesi in casa significa sprecare molta energia, con conseguenze rilevanti sulle bollette e sull’ambiente. Secondo alcune ricerche condotte su questo tema, il consumo elettrico medio degli apparecchi “non spenti” potrebbe rappresentare fino all’11% rispetto al consumo di tutta la casa.

È importante tener presente che anche un’illuminazione sbagliata potrebbe causare sprechi, oltre a problemi per la salute. Secondo una ricerca, le luci artificiali che creano contrasti rilevanti tra luci e ombre potrebbero essere un pericolo per la salute degli occhi, in quanto i nostri occhi sarebbero costretti ad ammiccare.

Possono rappresentare un percolo per la nostra salute anche gli stessi elettrodomestici in stand by. Quando questi presentano ancora la lucina accesa, infatti, continuano ad emettere alcune radiazioni magnetiche che, alla lunga, potrebbero rappresentare un pericolo. Tuttavia, sono necessari ulteriori studi per confermare questa ipotesi.