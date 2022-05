Isola dei famosi: il nutrizionista avvisa tutti

È allarme dopo l’avvertimento nei confronti dell’Isola dei Famosi. Secondo l’esperto nutrizionista è stato commesso un grande errore

Al centro delle polemiche, questa volta, ci è finito uno dei reality show più conosciuto un assoluto. Si tratta dell’Isola dei Famosi, balzata all’onore delle cronache dopo una lunga intervista di un noto nutrizionista, il quale ha criticato alcune scelte della produzione che, a suo avviso, ha commesso alcuni errori.

Si tratta di Nicola Sorrentino, apprezzato e molto conosciuto nutrizionista. L’esperto ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo, dove ha parlato dell’alimentazione “forzata” a cui sono sottoposti i naufraghi dell’Isola. L’esperto non ha lesinato critiche alla scelta della produzione. Ecco che cosa ha detto.

Isola dei Famosi, cos’ha detto Nicola Sorrentino

Nell’intervista, Sorrentino ha criticato l’alimentazione dei naufraghi. In particolare, ha avuto parole negative per quanto riguarda i premi in cibo. “È sbagliato concedere abbuffate – ha spiegato il nutrizionista – come ricompensa ai naufraghi quando raggiungono un risultato…”

Il fatto che i protagonisti siano costretti a mangiare pochissimo, con il passare del tempo li rende meno abituati a grandi abbuffate. È capitato, infatti, che ci siano stati gravi problemi dopo la consumazione di ricchi premi in cibo, inusuale per chi vive di stenti per settimane.

Secondo l’esperto, inoltre, in questo modo i naufraghi darebbero un cattivo esempio in Tv a causa della dieta che stanno seguendo in maniera forzata. Il fatto di mangiare sempre la stessa tipologia di cibi, per lungo tempo e in quantità ridotte, rappresenta un esempio di educazione alimentare.

Proseguendo l’intervista, Sorrentino ha continuato dicendo che non è necessario seguire diete così ferree per perdere peso e dimagrire. “La cattiva alimentazione – ha concluso – può causare la perdita dei capelli, problemi alla pelle, alle unghie ed agli altri organi”.

Si tratta, dunque, di problemi piuttosto seri che possono portare anche a conseguenze invalidanti. Secondo il nutrizionista, infatti, tutto ciò potrebbe “causare l’interruzione del ciclo mestruale fino a sfociare all’anoressia”.

In conclusione, l’esperto ha voluto richiamare l’attenzione sull’importanza di una dieta sana e di una vita equilibrata, consigliando (per coloro che ne hanno bisogno) di rivolgersi sempre e in qualsiasi caso ad un nutrizionista o dietologo, in modo da avere sempre un parere da parte di un esperto.