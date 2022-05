Don Matteo: si farà la 14esima stagione? Le voci

Manca sempre meno all’ultima puntata di Don Matteo 14. Ora i fan si domandano se si farà o meno una nuova stagione della fiction. Ecco cosa dicono le ultime indiscrezioni.

Dopo la messa in onda dell’ultima puntata di Don Matteo, gli appassionati della fiction sono caduti in un vero e proprio sconforto. Ora infatti non ci resta che capire se la 14esima si farà oppure no. A rivelare alcune indiscrezioni sulla questione è stata Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction. Scopriamo nel dettaglio le sue parole.

Don Matteo 14 si farà? Ecco la verità

La donna piuttosto entusiasta dai numeri degli ascolti ha confermato “Don Matteo va in onda dal 7 gennaio 2000 per un totale di 225 puntate. La longevità ha permesso a Don Matteo di diventare un grande marchio e di esplorare questo marchio in un’evoluzione, ecco perché noi non ci fermiamo. Evolviamo”.

Con queste premesse non resta che aspettarsi, anche la quattordicesima stagione della fiction. Per il momento non ci sono conferme ufficiali, ma sembra proprio che Don Matteo continuerà ad essere trasmesso su Rai1.

Quindi per il momento non conosciamo ancora la data ufficiale per il rinnovo della 14esima stagione, ma qualora dovesse essere approvata, immaginiamo di rivederla sul piccolo schermo a partire dal 2023.

Per scoprire cosa accadrà non ci resta che aspettare le prime news. Voi cosa ne pensate?