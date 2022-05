Isola dei Famosi, l’ex naufrago fruga nei cassonetti: lui stessso torna a parlare della sua condizione e della sua situazione difficile.

La fama sembra non essere per sempre per nessuno, nemmeno per dei personaggi televisivi che, almeno per un determinato periodo, sono davvero popolarissimi. Lo sa bene un ex-naufrago che, con la grave crisi data dalla pandemia, si è trovato in grande difficoltà economica.

Le sue foto intento a rovistare nei cassonetti hanno fatto davvero scalpore e, ora, sulla sua condizione è tornato a parlare lui stesso, lanciando un appello ai vari reality show; ecco la situazione.

Isola dei Famosi, l’ex naufrago fruga nei cassonetti: parla lui

L’ex-naufrago in questione è Davide Di Porto, ex-personal trainer che con la pandemia sta passando un periodo piuttosto complicato; Davide, diventato celebre per la partecipazione nel 2010 al reality show, condotto quell’anno da Simona Ventura, a quanto pare ha diverse difficoltà.

A parlare della sua storia è stato in primis il settimanale Nuovo, che dopo aver pubblicato foto dell’ex-naufrago intento a rovistare nei cassonetti (per cercare qualcosa da rivendere) ha di nuovo dato spazio a Davide intervistandolo direttamente, come riportato da Gossip e Tv.

“Voglio condividere con il pubblico la mia situazione” ha spiegato direttamente Davide, che ha raccontato come sia stato a causa della grave crisi scatenata dall’emergenza COVID-19.

Davide non soltanto deve badare a sé, ma deve anche prendersi cura dell’anziana mamma, che è malata: “Devo mantenere mamma Elisabetta: vive con me, ma è allettata e ha bisogno di cure” rivela.

Una condizione non di certo facile, che spinge Di Porto a fare un appello ai conduttori dei vari reality show. “Nei reality vedo certi personaggi e mi viene da ridere. Se c’è spazio per loro dovrebbe esserci anche per me“ spiega.

Alcuni, sui social, hanno però criticato l’atteggiamento dell’ex-naufrago, proprio sotto alla copertina del settimanale a lui dedicata pubblicata su Instagram dal direttore Signoretti.

Davide tornerà ad essere protagonista in tv? La speranza comunque, a prescindere da tutto, è che possa vivere in una condizione dignitosa e avere i mezzi per badare a sé e alla sua anziana madre.