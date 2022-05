Rai: tutto rivoluzionato nella prossima stagione, ecco chi va e chi viene

In fase di studio il palinsesto Rai per la prossima stagione: rivoluzione in arrivo, ecco chi va via e chi invece arriverà

Con l’arrivo dell’Estate, si inizia a studiare quella che sarà la prossima stagione in casa Rai. Il nuovo palinsesto verrà presentato tra agosto e settembre, ma già da ora si avvicendano numerose voci su quello che sarà il futuro in via Mazzini.

Per la stagione 2022/2023, infatti, è previsto un nuovo programma condotto da Gabriele Corsi. Il presentatore ha infatti fornito un’ottima prestazione durante gli Eurovision Song Contest di Torino, tanto che la Rai starebbe pensando di affidargli un programma tutto suo. Ecco quali sono le novità.

Rivoluzione in casa Rai. Nuovo programma per Corsi?

La fantastica prestazione all’Eurovision Song Contest di Gabriele Corsi, accompagnato da Cristiano Malgioglio, sembra aver convinto in molti. Il componente del Trio Medusa ha infatti dato una buona impressione ai dirigenti Rai, che adesso stanno pensando di offrirgli un programma tutto suo.

Secondo quanto riportato dal sito di informazione, specializzato in spettacolo, TvBlog, GabrieleCorsi sarà al timone di un nuovo programma su Rai2 che vedrà il suo inizio durante la stagione 2022/23. Il canale, infatti, sarebbe pronto ad una vera e propria rivoluzione del proprio palinsesto per la prossima stagione, che vedrebbe come protagonista lo stesso Corsi.

Sempre il sito di informazione televisiva svela alcune anticipazioni riguardo quello che sarà il nuovo programma su Rai 2 condotto da Corsi. Il sito annuncia che il conduttore dell’Eurovision Song Contest 2022 sarà al timone di un nuovo quiz televisivo in onda il sabato pomeriggio, appunto su Rai 2, e che avrà inizio il prossimo autunno.

Secondo le anticipazioni, il nuovo programma avrà al centro alcuni sondaggi, mentre i concorrenti dovranno individuare il contenuto delle domande. Da quanto si apprende, il programma andrà in onda il sabato pomeriggio, probabilmente intorno alle ore 15.

Corsi è un conduttore piuttosto esperto quando si parla di giochi a quiz. È noto, infatti, per aver condotto il gioco “Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul pezzo”. Bisognerà dunque aspettare per capire ulteriori dettagli e novità sul nuovo programma in arrivo su Rai 2. L’appuntamento è quindi per questo autunno.