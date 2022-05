Climatizzatori, il trucco per risparmiare il 50% di energia: in vista dell’estate, è bene combattere gli sprechi e anche tagliare i costi.

Le tragiche vicende internazionali hanno portato ad un aumento dei costi dell’energia e dunque, ora più che mai, è bene non soltanto cercare di risparmiare, ma anche evitare a tutti i costi gli sprechi.

In vista dell’estate, ormai alle porte, e col costante aumento delle temperature, in tanti sono pronti a utilizzare l’aria condizionata; ecco quindi come fare per risparmiare fino al 50% dell’energia coi climatizzatori accesi.

Climatizzatori, il trucco per risparmiare il 50% di energia: ridurre gli sprechi e risparmiare

Alcune accortezze sono necessarie per tagliare la bolletta della corrente elettrica e anche evitare gli sprechi, in modo tale da favorire e salvaguardare l’ambiente. In questa direzione, l’Enea ha offerto vari consigli su come gestire al meglio l’utilizzo dei climatizzatori.

Fattore più importante da guardare, la classe energetica del condizionatore; avere un dispositivo di nuovissima classe può far risparmiare fino al 60% di energia. “Se anche solo il 5% delle famiglie sostituisse il proprio condizionatore energivoro con un modello alla massima efficienza, si potrebbe ottenere un risparmio di 180 milioni di kWh elettrici, corrispondenti a 14 milioni di m3 di gas in un anno” spiega Nicola Calabrese, responsabile del Laboratorio ENEA di Efficienza energetica negli edifici e sviluppo urbano.

In aggiunta a questo, ricordiamo come sia importante anche una corretta manutenzione dei condizionatori, in modo tale non soltanto di favorire non soltanto l’igiene (ed evitare il ricircolo nell’aria di batteri e muffe) ma anche il funzionamento del condizionatore stesso.

Infine, come suggerisce anche GreenMe, per evitare inutili dispersioni di energia è importante isolare termicamente i tubi del circuito refrigerante presenti all’esterno dell’abitazione, anche controllando che la parte da esterno del condizionatore sia ben riparata, non esposta al sole e agli altri agenti atmosferici.

Mettendo una temperatura non troppo bassa e chiudendo bene finestre e porte, il nostro condizionatore rinfrescherà poi in maniera del tutto rapida, spengendosi una volta raggiunta la temperatura.