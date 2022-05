Cappa della cucina: puliscila con 2 ingredienti velocemente

Cappa della cucina sporca? Da oggi non dovrai più preoccuparti, ecco un trucco facile e veloce per pulirla con solo 2 ingredienti. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come fare.

Sappiamo che star dietro alle varie faccende domestiche non è affatto semplice, spesso si è presi da impegni lavorativi o famigliare e si fa davvero fatica a trovare il tempo. Da oggi però non dovrai più preoccuparti, infatti ti sveleremo un metodo per pulire la cappa della tua cucina senza fare più fatica.

Sicuramente la pulizia della cappa è una delle faccende domestiche più faticose e complicate da dover svolgere. Non è un caso, che in molti rimandino questa operazione.

Purtroppo però, più il tempo passa e più lo sporco diventa ostinato e difficile da rimuovere.

Ecco perché è importante intervenire tempestivamente affinché non si formino incrostazioni. Ma non preoccupatevi, da oggi non dovrete più fare fatica, infatti vi sveleremo un trucco per pulire la cappa della vostra cucina, utilizzando solo due ingredienti.

Siete curiosi di scoprire come fare? Vediamolo insieme.

Cappa della cucina sporca? Ecco un trucco per pulirla in modo facile e veloce

Come dicevamo una delle faccendo domestiche più fastidiose da svolgere è sicuramente la pulizia della cappa.

Questa, essendo posizionata proprio sopra i fornelli tende a riempirsi di sporco e residui di unto. Ma attenzione, la sua pulizia è fondamentale per una questione di igiene e salute.

Per fortuna, da oggi non dovrete più faticare e sprecare tempo dietro a questa operazione, infatti vi sveleremo un trucco per pulirla in modo efficace e veloce.

L’unica cosa di cui avrete bisogno sono due ingredienti, ovvero del bicarbonato di sodio e dell’acqua. Ora passiamo al procedimento, la prima cosa da fare è controllare Il filtro della cappa da cucina, quindi andate a smontarlo e pulitelo affondo.

Per riuscire a pulire bene la cappa è necessario riempire il lavello della cucina di acqua calda, poi mettete il filtro in ammollo per qualche minuto. Ora andate ad aggiungere mezza tazza di bicarbonato di sodio e mescolate per bene.

Ora non vi resta che strofinare con una spugnetta tutte le parti incrostate della cappa. Infine asciugare il tutto con attenzione, ecco fatto la vostra cappa sarà pronta per essere utilizzata.

Voi cosa ne pensate?