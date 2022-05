Gf: la protagonista è diventata mamma

L’ex gieffina ha annunciato sui social di essere diventata mamma! La piccola è nata pochi giorni fa, vediamo insieme tutti i dettagli.

L’abbiamo conosciuta nel 2014, in occasione della sua partecipazione per la versione nip del Grande Fratello. All’epoca, ebbe un flirt con il dottor Angiolini: storia d’amore che vide una tragica conclusione. Eppure, nonostante da anni la gieffina abbia deciso di allontanarsi dal panorama televisivo, conserva ancora l’amore che i fan nutrono per lei.

Influencer, infermiera ed ora mamma e moglie, stiamo parlando di nientepopodimeno che di Mary Falconieri. Pochi giorni fa, è arrivato l’annuncio: l’ex partecipante al Gf ha messo al mondo la sua primogenita!

Grande Fratello: Mary Falconieri è diventata mamma!

Il 25 maggio 2022, Mary Falconieri ha dato alla luce la sua primogenita: Giulia Schiavello, la piccola è nata precisamente alle 23 e 47, frutto dell’amore tra l’ex gieffina e Giuseppe Schiavello. I due si conobbero a Milano circa tre anni fa, dopodiché l’8 luglio 2021 arrivò finalmente il giorno delle nozze. L’avvocato rappresentò un’occasione d’oro per Mary Falconieri, un modo per lasciarsi alle spalle la storia d’amore burrascosa con Angiolini, conosciuto proprio nella casa del Grande Fratello.

E come si dice “chiusa una porta, si apre un portone” – non potremmo citare frase più adatta a tale occasione. Tra Mary e Giuseppe fu un vero colpo di fulmine, un amore che li spinse a sigillare il legame attraverso il matrimonio. Fu proprio in luna di miele in Grecia, che pare sia stata concepita la piccola Giulia. Il post di annuncio del parto ha riempito il cuore dei fan della ex gieffina, i quali hanno pensato bene di congratularsi con lei.

Attualmente, Mary Falconieri si occupa delle sue attività da influencer e prosegue con il suo lavoro da infermiera. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, ha deciso di allontanarsi dallo show business e dai vari salotti televisivi. Ha quindi preferito proseguire la sua vita nella tranquillità della propria storia d’amore e della sua famiglia. Ora, le sue attenzioni sono e saranno tutte per la piccola Giulia e per suo marito Giuseppe.