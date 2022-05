Beautiful: è successo! Tutti sono felici per lei

L’interprete di Steffy in Beautiful, Jacqueline MacInnes Wood, ha dato l’annuncio della nascita del suo terzo figlio tramite i social.

Jacqueline Maclnnes Wood ha voluto dare così la notizia del lieto evento, avvenuto qualche giorno prima.

L’interprete di Steffy in Beautiful, infatti, è diventata nuovamente mamma del suo terzogenito. Ed ha voluto dare così questo bellissimo annuncio.

L’attrice ha pubblicato una foto su Instagram, dove accanto alla foto ha scritto “And then there were 3 🤍🤍🤍 meet ..𝙱𝚁𝙰𝙽𝙳𝙾 𝙴𝙻𝙸𝙾𝙽 𝚁𝚄𝚂𝙿𝙾𝙻𝙸”, dando il benvenuto al piccolo.

Inutile da dire, che sotto la foto ha ricevuto migliaia di messaggi, tra cui anche i suoi colleghi della soap opera di Mediaset, come ad esempio l’attrice che interpreta Brooke le ha scritto “Congratulazioni, sembri così rilassata e bella”. Mentre l’attore che interpreta Eric invece ha scritto: “Meraviglioso. Brando è qui! Che ragazzo fortunato”.

Un’attrice di Beautiful è diventata nuovamente mamma

Una grande gioia per Jacqueline MacInnes Woods e per il marito Elan Ruspoli, che dal cognome si capisce che ha origini italiane.

I due si sono incontrati nel 2017, per poi sposarsi l’anno successivo. Insieme hanno tre splendidi figli: la coppia ha sempre voluto avere una famiglia numerosa e forse non si fermeranno al numero 3!

Quando l’attrice ha annunciato che nella sua famiglia sarebbe arrivato il terzo ha colto tutti di sorpresa, dato che era passato poco tempo da quando aveva partorito il suo secondo figlio: infatti, il primogenito, che è nato nel 2019, si chiama Rise, mentre il secondogenito si chiama Lenix ed è nato a febbraio del 2021.

Ma cosa succederà ora ad una delle protagoniste più amate della soap opera di Canale 5? In Beautiful, nelle puntate che stanno andando ora in onda in Italia, Steffy sta aspettando un figlio da Finn. Non sappiamo cosa succederà dopo, dato che Jacqueline MacInnes Woods ora è in maternità.

La figlia di Ridge e Taylor dovrà ancora farne di strada prima di riuscire a ritrovare la serenità e la felicità che tanto spera.

Per sapere cosa succederà nella soap opera di Mediaset, vi ricordiamo l’appuntamento con la storica soap opera: tutti i giorni su Canale 5, alle 14.00 circa.

Siete curiosi di sapere cosa succederà ora a Steffy?