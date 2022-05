Un tir è uscito di strada e ha sfondato il guardrail invadendo la carreggiata opposta.

Grave incidente sullo svincolo di Bruere, frazione di Rivoli, lungo la Tangenziale di Torino, questa mattina 26 maggio intorno alle 6:20.

Sulla tangenziale nord all’altezza del casello di Rivoli-Bruere un Tir, per cause ancora da accertare, è uscito di strada e ha sfondato il guardrail invadendo la carreggiata opposta, riservata ai veicoli che viaggiavano in direzione dell’autostrada Torino-Frejus. Il mezzo pesante è un camion frigo di nazionalità francese, che trasportava carne e che viaggiava in direzione nord Milano-Aosta. Non ci sono altri veicoli coinvolti: in quel momento non arrivava nessuno e l’autoarticolato fuori controllo non ha colpito altri mezzi. I due autisti che si trovavano a bordo sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Rivoli. Il conducente in condizioni più gravi ha 51 anni e sarà dimesso con una prognosi di 30 giorni.

. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale di Torino-Settimo. Tangenziale chiusa per quasi 2 ore con lunghissime code.