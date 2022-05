Piante, coltiviamole in questo modo particolare: un nuovo modo sta spopolando sul web, ecco in cosa consiste.

Le piante sono importantissime per il nostro ecosistema, ma rallegrano anche la nostra vista con bellissimi fiori; per questo, in molti balconi delle nostre case sono davvero immancabili.

Sul web però sta spopolando un modo completamente nuovo per coltivare le piante in vaso direttamente in casa; ecco di cosa si tratta, il curioso nuovo metodo provato da molti.

Piante, coltiviamole in questo modo particolare

Un nuovo modo per coltivare le piante che sta spopolando sul web implica il fatto di capovolgere a testa in giù il vaso; una posizione curiosa, ma che pare dare i suoi effetti specie per la Pothos.

Questa pianta rampicante ha bisogno di tanta luce, anche se non va collocata diretta sotto il sole; per coltivarla con questo nuovo metodo, basta prendere un vaso di plastica e far passare un filo (magari di nylon) nel buco sul fondo del vaso. Facendo dei noti, possiamo cercare un buco abbastanza grande al centro della base del vaso e poi ottenere dei fori intorno a tutta la circonferenza.

Successivamente, il vaso va riempito a metà di terra, per poi mettere le radici della pianta e ricoprirla; a questo punto, non ci resta che mettere sopra alla terra un pezzo di un sacco di juta dove infilare degli stecchini per spiedini lungo tutti i buchi che abbiamo fatto nella circonferenza.

Infine, possiamo appendere la pianta dove ci piace di più; per le cure quotidiane, innaffiarla sarà davvero facile tanto che è necessario inserire un collo di bottiglia nel foro fatto precedentemente alla base del vaso di plastica.

Come un imbuto, potremo inserire dentro l’acqua che andrà ad innaffiare con molta facilità il nostro Pothos; un modo sicuramente particolare, ma che ci potrà far avere in casa una pianta rampicante davvero rigogliosa e anche molto bella a vedersi, che può decorare i nostri saloni o le noste cucine. QUI possiamo vedere il video che segue passo passo la realizzazione.