Meghan Markle: momenti di paura per lei, purtroppo è successo

Attimi di paura per la duchessa di Sussex, Meghan Markle: il padre è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

Thomas Markle ha avuto un ictus: quando ha avuto il malore era in compagnia del figlio, Thomas Jr., lunedì scorso, mentre si trovava nella sua casa in Messico. Sembrerebbe che nei giorni scorsi, Markle avesse la pressione sanguigna molto alta.

Portato di urgenza in ospedale in California, a Chula Vista, il padre della Duchessa di Sussex sembrerebbe aver perso l’uso della parola.

La figlia Samantha ha dichiarato “Mio padre si sta riprendendo… Ha solo bisogno di pace e riposo“.

Il padre di Meghan Markle avrebbe dovuto partecipare al Giubileo della Regina Elisabetta, come ospite in una trasmissione tv, ma a causa di questo grave episodio non potrà prendere parte.

Ma come avrà reagito la moglie di Harry? I rapporti sono sempre stati molto tesi fra il padre e Meghan Markle, già molto prima del fatidico sì con il fratello del principe di Inghilterra, William.

Anche dopo che la figlia ha lasciato l’Inghilterra, sembrerebbe che i due non siano riusciti a riallacciare i rapporti.

Insomma, anche la sorella di Meghan non le ha risparmiato nessuna critica. Anzi: in più di un’occasione, Samantha ha criticato pubblicamente la Markle, affermando che suo padre Thomas è stato più volte “torturato“.

Ma non solo: ha fatto sapere anche che Thomas ha avuto diverse problematiche, “grazie all’indifferenza” di Meghan.

La moglie del principe non ha ancora fatto sapere nulla: non si sa se andrà a trovare o meno suo padre e se questa malattia li possa comunque far tornare in buoni rapporti.

Meghan ed Harry parteciperanno al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Ma non potranno affacciarsi dal balcone di Buckingham Palace. La decisione è trapelata da una fonte ufficiosa di corte.

Il 2 giugno saranno presenti con la Regina sul balcone solo i membri della dinastia “in servizio ufficiale attivo” a pieno titolo.