Bambini: cosa non fare assolutamente con il caldo

Genitori fate attenzione quando siete fuori con i vostri bambini, ecco l’errore da non dover commettere mai quando fa caldo. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come fare.

Con l’arrivo dell’estate, non si vede l’ora di passare delle belle giornate con i nostri figli all’aperto. Ecco che ci viene subito in mente di correre nei parchi e di andare in spiaggia. Attenzione genitori, non dovreste mai sottovalutare il sole, vediamo delle semplici accortezze da dover seguire.

Ricordiamo che non bisogna per forza aspettare agosto per proteggere i nostri figli dai raggi del sole. La protezione solare andrebbe messa in ogni caso quando fa caldo, infatti anche se è nuvolo il sole riesce comunque a scottare la pelle, soprattutto se si è in montagna.

Spesso l’errore comune è quello di essere convinti che le creme non siano necessarie, niente di più sbagliato. Quello da dover fare è tenere a mente alcune regole fondamentali per non mettere a rischio la salute dei bambini. Siete curiosi di scoprire come fare? Vediamolo insieme.

Sole e bambini: ecco perché la crema è sempre essenziale

Nonostante non sia ancora agosto è importante tenere sempre a portata di mano una crema solare. Infatti anche il sole primaverile è in grado di scottare la pelle, soprattutto dei bambini che sono ancora più delicati. In pochi sottovalutano i rischi, infatti il sole alto (anche quello primaverile) aumenta il rischio di contrarre il cancro della pelle.

Come dicevamo, soprattutto i bambini hanno bisogno di una particolare attenzione in più, la loro pelle è estremamente delicata e rischia di scottarsi maggiormente rispetto a noi. Ovviamente questo tipo di discorso dovrebbe valere per qualsiasi età, ma in ogni modo, per i più piccoli c’è bisogno di un attenzione in più.

Infatti, la pelle de bambini non solo è più delicata ma ha anche una ridotta quantità di melanina. Infatti la loro cute è più ricca di cellule staminali, in questo modo i raggi del sole hanno più tempo per causare mutazioni nelle cellule.

Per questo motivo oltre a mettere una buona crema solare è necessario munirsi di: occhiali da sole, magliette bianche e fresche, cappellino e una copertura solare se si ha il passeggino.

