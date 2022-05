Creme snellenti: quelle che funzionano veramente secondo lo studio

Con l’articolo di oggi scopriremo quali sono le creme snellenti veramente efficaci e quali invece che non lo sono.

Vengono trasmesse spesso in televisione le pubblicità che riguardano le cremi snellenti, che promettono di ridurre la circonferenza delle cosce e di rassodarle.

Gli slogan spesso citano queste frasi “-2cm in 14 giorni”, oppure anche “-3 cm in 28 giorni”. Ma la domanda che ci poniamo oggi è se queste creme sono veramente così efficaci, oppure no.

Sul sito GreenMe, si può leggere che si è condotto da 60 Millions de Consommateurs un nuovo studio che confermerebbe che di queste pubblicità non ci si può fare affidamento.

Hanno fatto provare queste creme ad un gruppo di donne, tra i 18 anni e 60 anni, per cercare di capire se queste creme snellenti fossero così efficaci.

Creme Snellenti: quali funzionano?

I prodotti provati sono quelli più famosi in circolazione, che si possono comprare nei supermercati, nelle erboristerie o nelle farmacie.

Ogni donna che ha provato queste creme doveva assolutamente tenere a mente alcune cose: come ad esempio, non doveva cambiare le sue abitudini alimentari o stile di vita, non dovevano neanche usare lo scrub.

E’ stato dato a loro un questionario: le domande vertevano soprattutto sull’odore della crema (che le donne comunque non sapevano quale fosse), sulla consistenza e sulla facilità di applicazione.

I risultati finali hanno promosso solo 4 creme su 9 testate: questi sono riusciti nel loro intento, ovvero quello di ridurre la circonferenza delle cosce e di rassodarle.

Secondo questa ricerca, le creme snellenti più efficaci sono: Weleda olio anti cellulite, Clarins Body Fit, Esthederm Crème absolue minceur-fermeté ed infine Elancyl Slim Design huile minceur.

Una nota positiva sulle creme snellenti che alla fine sono “state bocciate” è che sono risultate in ogni caso idratanti, come si legge sul sito GreenMe.

Gli esperti francesi, alla fine, vogliono mettere in chiaro che nessuna crema ha un effetto snellente se non si associa una buona alimentazione ed esercizio fisico.

Insomma, il consiglio che si può dare quindi è di associare una buona crema snellente ad un’alimentazione sana. Attenzione però: è necessario per questa di recarvi da uno specialista del settore ed evitare il “Fai da te”!