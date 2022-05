Bevande light: attenzione a queste possono farci molto male

Bevi spesso le bevande light? Attenzione a non esagerare, queste sono pericolose per il nostro organismo. Scopriamo nel dettaglio quali sono e cosa possono causare.

Quando si inizia una dieta, spesso si cerca di trovare delle soluzione alternative all’acqua, ad esempio in molti preferiscono assumere alcune tipologie di bevande light. Nonostante alcune etichette possano ingannarci scrivendo “senza zuccheri”, in realtà al loro interno c’è ben altro.

Con l’inizio dell’estate in molti cercano di correre ai ripari facendo diete fai da te. Spesso, però, in questi casi si commettono diversi errori. Ad esempio, potreste pensare che un certo tipo di bevanda light posso farvi perdere del peso. Se in alcuni casi, potrebbe funzionare, in altri è proprio il contrario.

La cosa migliore sarebbe sicuramente chiedere consiglio ad uno specialista o ad un nutrizionista. Loro vi consiglieranno quali tipo di bevanda fa al caso vostro, esistono infatti alcune bevande considerate senza zuccheri, che in realtà non fanno affatto bene al nostro corpo.

Sicuramente il loro sapore sarà più invitatane dell’acqua, ma prima di assumerle dovreste sempre leggere bene le etichette.

Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamole insieme.

Bevande light: ecco quelle da non bere assolutamente

In molti cercano di trovare un sostituto dell’acqua per essere più invogliati ad assumere liquidi. Generalmente, per riuscire a perdere peso gli esperti consigliano di bere almeno due litri di acqua al giorno. Sempre più persone, invece che scegliere l’acqua si affidano a bevande considerate light, ma che in realtà oltre non fare bene al nostro corpo, alzano i nostri livelli di glicemia.

Generalmente si tendono ad acquistare quelle con scritto “senza zuccheri” o “zero zuccheri“, molte persone pensano che inserendole nella dieta non corrano il rischio di ingrassare. Attenzione però, in alcuni casi non è affatto così.

Infatti il Ministero della Salute, ha indicato alcune bevande ritenute senza zucchero, altamente ricche di una tipologia di dolcificante. Per questo motivo il consiglio è sempre quello di leggere bene le etichette sulle bevande e di controllare il di edulcorante utilizzato.

Questo perché le bevande leggere, ipocaloriche o zero zuccheri, in alcuni casi potrebbero contenere dolcificanti artificiali. Vi ricordiamo che un consumo esagerato di queste bevande potrebbe portare degli effetti indesiderati come ad esempio: l’aumento di peso e all’innalzamento glicemico

Ora non vi resta che seguire queste indicazioni per cercare di non commettere errori. Voi cosa ne pensate?