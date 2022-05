Nicola Savino, arriva l’addio che nessuno si aspettava; l’opinionista de L’Isola dei Famosi ha preso una decisione a sorpresa, eccola.

Nicola Savino è stato sicuramente uno dei grandi protagonisti Mediaset di questi ultimi mesi; dopo Back to School, il conduttore è tornato insieme a Vladimir Luxuria come opinionista de L’Isola dei Famosi.

Manca ancora un mese alla fine del reality show, e dunque Savino sarà ancora impegnato per un po’, ma nel frattempo pare sia arrivato l’addio che proprio nessuno si aspettava.

Nicola Savino, arriva l’addio che nessuno si aspettava: ecco le novità

Stando a quanto riportato dal portale Pipol Tv, una volta finita L’Isola dei Famosi e passata l’estate Savino è pronto a salutare Mediaset per iniziare una nuova avventura altrove.

A quanto pare infatti, il conduttore dovrebbe passare a Tv8, per condurre un reality ‘rispolverato’; non è chiaro quale sarà il nuovo progetto di Savino, ma stando a questa voce il conduttore sarà un nuovo volto del canale in chiaro di Sky, che sta davvero investendo molto sulla nuova stagione televisiva.

Tv8 si è infatti anche assicurata Caterina Balivo, conduttrice napoletana amatissima dal pubblico; come annunciato da lei stessa, condurrà il particolare dating show Chi vuole sposare mia mamma?, dedicato appunto a dei figli che chiamano per le loro mamme single.

Col possibile addio di Savino a Mediaset, sembra anche che Back to School non verrà confermato; nessuna seconda stagione per il programma trasmesso nei mesi scorsi su Italia 1, salvo grandissimi colpi di scena.

In vista dell’estate, c’è grande fermento nelle emittenti televisive, che stanno programmando la nuova stagione televisiva; tra fiction, programmi di punta e reality show, Rai e Mediaset sono prontissime a battagliare per gli ascolti, ma Tv8 vuole fare sul serio per farsi apprezzare dal pubblico.

Mentre Tv8 ‘accoglie’ nuovi conduttori, per quanto a Rai e Mediaset dovrebbero esserci degli importanti cambiamenti per Rai 2 e Italia 1, i due canali solitamente dedicati ad un pubblico più ‘giovanile’; nei prossimi mesi, avremo sicuramente modo di saperne di più.