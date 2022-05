Uomini e Donne ecco la nuova vita del corteggiatore: da non credere come si è evoluta la sua carriera dopo il programma di Canale 5.

Mentre Uomini e Donne sta per concludere la sua edizione 2021-2022, con tanti altri colpi di scena ancora in programma (sia per il trono over che per quello classico), i vecchi protagonisti del dating show sono ancora sotto i riflettori.

Vi ricordate di questo corteggiatore, che ha preso parte al programma di Canale 5 uscendo tra l’altro con la tronista per il quale è arrivato in studio? Ecco cosa fa ora dopo diverso tempo.

Uomini e Donne, ecco la nuova vita del corteggiatore: da non credere

I fan del programma di Maria De Filippi si ricorderanno sicuramente dell’edizione 2017-2018, andata in onda ormai poco più di quattro anni fa; tra i protagonisti c’è stata la tronista napoletana Nilufar Addati, che dopo un lungo percorso ha scelto alla fine Giordano Mazzocchi, col quale ha iniziato una relazione.

Vi ricordate di lui? A distanza di quattro anni e più, il corteggiatore pare aver cambiato completamente vita, almeno per quanto riguarda la sua carriera lavorativa.

Tutti lo conoscevano come maestro di Sci, ma ultimamente si sta dando da fare anche come deejay e attore, tanto da voler iniziare una carriera nel mondo dello spettacolo; come rivelato a For Men, durante il periodo di pandemia ha deciso di studiare recitazione e anche la lingua inglese.

Il desiderio di Mazzocchi è dunque quello di recitare: che possa ripercorrere la carriera di Francesco Arca, ex-partecipante di Uomini e Donne che è apprezzato e conosciuto come attore sia in Italia che in Spagna?

Quanto alla sua situazione sentimentale invece, Mazzocchi ha chiuso da tempo la storia con l’ex-tronista, con la quale ha partecipato anche a Temptation Island Vip; dopo pare abbia frequentato Viktorija Mihajlovic, ma ora sembra essere felice con una donna lontana dal mondo dello spettacolo.

Mazzocchi sta vivendo la sua relazione con molto riserbo, al contrario di quanto successo precedentemente con l’Addati; l’ex-tronista invece si sta dando da fare come conduttrice, guidando diversi programmi culinari di Sky.