Vediamo meglio insieme come possiamo preparare un buonissimo dolce alle mele in pochissimo tempo, parliamo di minuti.

Oggi vi vogliamo proporre un dolce dell’ultimo momento, quando proprio avete una irrefrenabile voglia di mangiare un qualcosa di dolce ma in casa non avete praticamente nulla oltre ad una mela.

Come sempre sono super facili da realizzare e la loro bontà stupisce grandi e piccini, quindi non abbiate paura di sperimentare a cucinare con le nostre ricette semplici ma buonissime, vediamo quindi che cosa ci occorre, oltre alle mele.

Dolci alle mele: pronti in 5 minuti, anche meno!

Ecco la lista degli ingredienti che ci serve e che sicuramente abbiamo già in casa:

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare

1 mela

Succo di mezzo limone

2 cucchiai di zucchero di canna

Marmellata di albicocche

2 cucchiai di uvetta

Come vi diciamo sempre, poi, potete personalizzare qualsiasi ingrediente, magari non avete la marmellata di albicocche ma di pesce, va bene ugualmente, o se non avete l’uvetta ma un po’ di cioccolato è uguale.

Iniziamo adesso però togliendo la buccia alle nostre mele ed ovviamente anche il torsolo, poi le tagliamo tutte e dadini, e mettiamole dentro ad un contenitore con del succo di limone e dello zucchero di canna.

Amalgamiamo il tutto con un cucchiaio e poi aggiungiamo l’uvetta e ripetiamo l’operazione nuovamente, poi prendiamo il nostro rotolo di pasta sfoglia che dividiamo in 5 strisce della stessa dimensione.

Poi prendiamo la nostra marmellata e mettiamola sulla striscia ma rimanendo un po’ lontani dai bordi, poi mettiamo dentro anche un cucchiaio del nostro composto con le mele e l’uvetta.

Adesso possiamo unire i bordi dalla parte più lunga l’uno con l’altro e cerchiamo di fare anche un po’ di pressione con le dita sulla parte lunga in modo che si chiudano bene e non si aprano in cottura.

Passiamo quindi ad avvolgere la nostra pasta sfoglia in modo da creare una specie di girella e facciamolo fino a quando non abbiamo finto con tutti i componenti della nostra super ricetta.

Adagiamo le nostre creazioni alla mela su di una teglia che abbiamo in precedenza rivestito con carta da forno e poi facciamo un composto con un tuorlo ed un cucchiaino di aceto e lo passiamo sulle nostre girelle e poi mettiamo delle lamelle di mandorle.

Inforniamo quando è bello caldo il nostro forno a 200 gradi per circa 25 minuti, dovranno essere belle colorate, sforniamo e serviamo a tavola, possiamo mettere anche un po’ di zucchero a velo, se vogliamo.