Vediamo insieme che cosa ci aspetta per la puntata di oggi della prima stagione della nostra amatissima soap opera della Rai.

Anche oggi, 25 maggio, abbiamo modo di vedere Il Paradiso delle Signore con una puntata che già è andata in onda, ma essendo passati molti anni in pochi ricordano esattamente come è andata.

Ecco perchè ci siamo noi che vi aiutiamo e vi anticipiamo cosa vedrete anche perchè potrebbe essere utile nell’ottava stagione che stanno registrando perchè ci dovrebbe essere il ritorno di un personaggio.

Paradiso delle signore: Vittorio le dice addio per sempre

Iniziamo con il dire che Pietro deve morire come ha ordinato Mandelli a Cazzaniga ma l’uomo ha deciso di cambiare completamente vita e di trasferirsi in America, sembra quindi che l’uomo l’abbia scampata.

Ma non riesce a sopportare il peso delle scelte che ha fatto, ovvero il matrimonio che si svolgerà a breve con Andreina, la relazione tra Teresa e Vittorio, insomma ha un momento di panico generale.

Capisce che non ha più modo di scappare da nulla e per questo motivo decide di prendere una brutta abitudine che riguarda l’alcool, che lo aveva già colpito in passato, ecco perchè riesce a rovinare il vestito che Teresa ha creato per la divina Maria Callas.

Quando Vittorio e Teresa si rendono conto di cosa è successo decidono di intervenire e di aiutare Pietro a smettere nuovamente con questa dipendenza veramente negativa e dannosa.

Ovviamente avranno un gran bel da fare per cercare di sistemare il vestito per la nota cantante lirica, ma con tanto impegno riescono ad ottenere un buon risultato pochissimi momenti prima della consegna.

Ma il Conti e la Iorio dovranno aiutare nuovamente Mori che troveranno in uno stato confusionale dovuto all’assunzione di un farmaco che gli è stato prescritto per la sua dipendenza da alcool.

Dovranno accudire l’uomo tutta la notte, e proprio in quel momento Vittorio si accorge di quanto Teresa ama il suo carissimo amico, e decide di rinunciare per sempre a lei, dicendole che è assolutamente ancora un donnaiolo, anche se non è vero.

Vittorio, poi riesce a convincere Pietro a far confessare cosa prova veramente per la donna, e davanti a tutta la famiglia Mandelli fa questo gesto e corre via dalla sua vera amata, ovvero da Teresa.

Ma anche se l’uomo ha confessato, Teresa stupisce con il suo comportamento, lo rimanda a casa, nel mentre, Clara decide di assumere la madre adottiva della figlia perchè è rimasta senza lavoro e per di più vedova.

Per fare ciò licenzia Monica accusandola di essere falsa, e manipolatrice, il Cazzaniga, nel mentre, arrabbiato per quello che ha fatto Lucia, cambia idea e resta a Milano, confessando anche a Giovanni che cosa ha fatto con sua moglie.

Non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1 per capire cosa succederà.