Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda il nuovo appuntamento con la nostra amata soap opera turca.

Anche oggi, 25 maggio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Brave and Beautiful, dove gli intrighi diventano sempre più complicati e tutto ruota attorno ad avvenimenti tragici.

Nella puntata di oggi, però succederà qualcosa di molto particolare, cerchiamo di capire insieme per quale motivo e soprattutto tra quali personaggi, il che lo rendere molto diverso dal solito.

Brave and Beautiful: Hulya a letto con lui

Iniziamo con il dire che Tashin ha lasciato completamente scioccata Suhan quando ha chiesto alla bella Hulya di andare a vivere con lui nella sua enorme tenuta, ma il suo intento era solamente che il piccolo Zefir poteva passare del tempo con la madre, ovvero la donna.

Anche perchè il Korlundang Senior non vuole assolutamente che il bambino vada via dalla sua tenuta, e per questo motivo l’unica soluzione era che Hulya abitasse li con loro, ed ovviamente, la donna non vedeva l’ora di far parte della famiglia più in vista della città e per questo motivo ha accettato immediatamente e con grande gioia.

L’ex prostituta non ha accettato l’invito per prendersi cura del piccolo ma semplicemente per avere un posto importante nella famiglia che tutti conoscono e di conseguenza anche nella società.

E proprio per questo motivo, dato che non c’è Adalet nella tenuta, perchè accusata di aver messo fine alla vita del preside dell’orfanotrofio dove è cresciuta, decide di sedurre l’uomo che l’ha voluta in casa.

Ma come? Entra direttamente nel suo letto, ma come reagirà Tashin ha questo gesto incredibile della donna? L’uomo aveva già lasciato intendere che non era interessato ed ovviamente l’ha respinta.

Perchè non è assolutamente la prima volta che ci prova, ma questa volta forse ha esagerato Hulya, perchpè ritrovandola nel letto la reazione è più forte e decide che deve lasciare la tenuta e smetterla di sedurlo.

Per il momento non possiamo sapere che cosa succederà ma attendere solamente le prossime puntate che andranno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.