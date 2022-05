Cipolla su i capelli? Non puoi immaginare quanto faccia bene

La cura dei capelli è molto importante. Sicuramente ci sono tanti rimedi per renderli belli e forti. Ma ce n’è uno in particolare che non tutti sanno.

La cipolla che tutti noi usiamo regolarmente in cucina ha delle proprietà antimicrobiche e antinfiammatorie ed è una grande alleata anche dei nostri capelli.

Migliorare l’insorgenza dei capelli grigi ad esempio ed è un’alleata fin dalle radici dei nostri capelli.

Le grandi proprietà della cipolla sui nostri capelli

Quando abbiamo capelli grigi, oppure capelli secchi o danneggiati, grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e vasodilatatrice, la cipolla ci viene in aiuto. Dato che essa ci apporta un maggiore afflusso di sangue alle cellule dei follicoli piliferi, che stimola la crescita di capelli forti e sani.

Inoltre la cipolla sui nostri capelli ha una grande capacità idratante e rivitalizzante. Nei casi di prurito del cuoio capelluto, si consiglia di applicare succo di cipolla, essendo un antiinfiammatorio riesce ad attutire la spiacevole sensazione.

Si consiglia anche di fare un massaggio con del succo di cipolla e altri prodotti specifici per capelli. Il risultato sarà ottimo.

Anche per chi soffre di alopecia, è una malattia che provoca la caduta improvvisa dei capelli a chiazze, la cipolla arriva in soccorso. Se si applica l’estratto di cipolla sul cuoio capelluto si possono avere dei grandi benefici. Anche la forfora non ha scampo con l’intervento della cipolla, essa poi ha una grande funzione antibatterica, contrasta la formazione di funghi.

Quindi quando acquistiamo la cipolla non pensiamo al solo uso in cucina, essa ha innumerevoli proprietà che possono esser utili sia sulla nostra pelle che sui nostri capelli.

Se soffriamo di alcuni fastidi come prurito, forfora, ingrigimento, secchezza e tanto altro la nostra cara cipolla ci viene in soccorso, in modo del tutto naturale e innocuo. Dobbiamo imparare ad apprezzare i rimedi naturali che abbiamo a portata di mano, spesso invece utilizziamo delle sostanze chimiche che non solo non ci risolvono il problema ma ce lo peggiorano oppure ci creano fastidi.

Sicuramente la cipolla rientra tra quei rimedi che dobbiamo considerare e dobbiamo farne tesoro.