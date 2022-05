Chiara Ferragni rivela un segreto top secret

Gaffe incredibile per Chiara Ferragni, la nota influencer ha rivelato inaspettatamente un segreto top secret su sua sorella Francesca. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

La famiglia Ferragni si è da poco riunita per festeggiare la gravidanza di Francesca. Proprio durante l’occasione, Chiara si è lasciata andare, rivelando un dettaglio top secret su sua sorella. Come se non bastasse, l’influencer ha anche condiviso con i suoi followers questa informazione.

La gaffe di Chiara ha come protagonista, il suo futuro nipotino, ancora nella pancia di sua sorella Francesca. Come dicevamo, nelle ultime ore si è tenuto il baby shower per l’arrivo di un nuovo membro della famiglia Ferragni.

La festa in questione è stata organizzata a sorpresa proprio dalle sorelle di Francesca, ovvero Valentina e Chiara, le due hanno affittato, alle spalle della futura mamma, l’Agriturismo Cascina Resta alle porte di Milano. Proprio qui Francesca si è trovata di fronte amici e parenti che hanno preso parte ai festeggiamenti.

Durante un dolcissimo discorso di Chiara Ferragni per sua sorella Francesca è stato rivelato un dettaglio top secret sul suo futuro nipote. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta?

Chiara Ferragni rivela in anteprima il nome del figlio di sua sorella Francesca

Chiara ha organizzato il baby shower in ogni minimo dettaglio, purtroppo proprio l’organizzatrice ha rovinato la festa della stessa Francesca, rivelando per errore il nome del bambino che porta in grembo. Come se non bastasse, inavvertitamente ha postato anche il video in cui pronuncia il nome del bambino.

Chiara, nel bel mezzo della festa si è messa a leggere un discorso molto toccante dedicato alla sua sorellina. Proprio in questo contesto ha commesso l’incredibile gaffe, la moglie di Fedez ha dichiarato “Auguro a te e Riky di godervi ogni momento fino in fondo perché quando Edo sarà con voi la vita avrà un sapore e un significato“.

In questo modo ha fatto intendere che il nome del nascituro sarà proprio Edoardo. Come se non bastasse questa informazione è stata condivisa sul suo profilo Instagram, ora anche i suoi followers sono a conoscenza di questo dettaglio che doveva essere top secret sino alla nascita del bambino.

Ora non ci resta che aspettare la data di termine del parto per scoprire se i futuri genitori avranno cambiato idea sul nome oppure no. Voi cosa ne pensate?