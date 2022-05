Ragnetti rossi sul balcone: Ecco come eliminarli facilmente

Hai notato la presenza di questi ragnetti rossi sul tuo balcone? Attenzione, devi assolutamente provare questo trucco per scacciarli. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona.

Con l’aumento delle temperature, molte persone amano trascorrere le giornate all’aperto o anche pranzare sul proprio balcone. Spesso però, l’estate porta con se anche un fastidioso problema, stiamo parlando dei piccoli ragni rossi, che si insidiano nei davanzali, terrazzi e mobili da esterno.

Per fortuna, esistono moltissime soluzioni per riuscire a sbarazzarci del problema, non stiamo parlando dei classici repellenti disponibili nei supermercati. Infatti, oggi vi sveleremo come creare delle soluzioni fai da te.

Quindi oltre a non spendere soldi inutilmente, non utilizzerete prodotti chimici o dannosi per la vostra salute, ma bensì al 100% naturali. Siete curiosi di scoprire come realizzarli? Vediamolo insieme.

Ragnetti rossi: ecco come farli sparire

Sappiamo tutti quanto possano essere fastidiosi quei ragnetti rossi presenti sui nostri balconi. Spesso questi si depositano sui mobili da esterno realizzati in plastica o in legno e anche su alcune piante.

Se fate attenzione, potreste notare che nel vostro giardino sono presenti moltissimi di questi insetti. Questi sono davvero molto piccoli, infatti sono molto difficili da notare ad occhio nudo, ma se fate attenzione potreste vedere delle fastidiose strisce rosse sulle sedie. Ma non solo, quando stendete il bucato all’esterno è possibile che questi ragnetti macchino anche i vostri vestiti.

Per questo motivo è necessario trovare una soluzione per tenerli alla larga, ovviamente sono moltissimi i trucchi che si possono utilizzare. In molti mettono sul balcone ad esempio aglio, sapone di Marsiglia o il rosmarino.

Ma una delle più efficaci è senza dubbio quella a base di olio essenziale alla menta, vi basterà depositare poche gocce diluite con acqua e vaporizzare il tutto sulle superfici interessate.

In questo modo, non vedrete più questi fastidiosi ragnetti rossi, ma se proprio non avete queste gocce, potete utilizzare un altro trucco. Vi basterà infatti spargere del sale negli angoli dei balconi o dei terrazzi. Infatti in pochi sanno che il sale è ottimo per allontanare questi insetti.

Ora non vi resta che mettere in pratica questi consigli. Voi cosa ne pensate?