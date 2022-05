Rabbia ed agitazione? Può dipendere da questo organo che non funziona bene

Alcune volte, la rabbia o l’agitazione, ma anche l’umore potrebbero essere la conseguenza di un organo specifico. Sapete di quale si tratta?

Alcune volte, il caldo ci fa passare dei momenti decisamente pieni di rabbia o semplicemente ci sentiamo giù. Queste sensazioni dovrebbero essere le conseguenze di un nostro organo specifico.

E quando succede questo, uno dei primi segnali viene direttamente dallo stomaco. Conoscete il motivo?

Come riporta Proiezioni di Borsa.It, in più di un’occasione, i medici hanno parlato di due cervelli, prendendo in considerazione l’intestino come una “seconda centrale dati”: questa sarebbe formata da milioni di neuroni che “agiscono in presenza di stress, ansia o tensione”.

Insomma, ciò che farebbe l’intestino è quello di produrre emozioni in modo autonomo. Anche in questo caso, un modo per farlo funzionare bene è quello di mangiare sano. E proprio la dieta mediterranea aiuterebbe molto.

Attacchi di rabbia ed umore nero: potrebbero dipendere da questo organo che non funziona nel modo corretto

L’intestino potrebbe essere irritato dai cattivi batteri che prolificano all’interno di esso. Ed in questo caso si verifica uno squilibrio della microflora, che si chiama disbiosi.

Spesso il medico per curare questi problemi che sono legati all’intestino, dà come cura elementi probiotici.

Non si conosce in modo perfetto come è composta la microflora: purtroppo non la si può proteggere in modo perfetto.

Quello che si può fare è seguire una dieta equilibrata, quella mediterranea ad esempio, come abbiamo detto prima, sarebbe l’ideale. In secondo luogo, dovremmo ascoltare di più il nostro corpo, che ci manda dei messaggi per farci capire come stiamo.

Non si dovrebbero neanche consumare cibi grassi, mentre si dovrebbero prediligere frutta e verdura di stagione. In questo modo si potrebbe riuscire a mantenere in maniera sana il nostro secondo cervello.

Insomma, potrebbe essere proprio il microbiota intestinale a determinare quindi gli attacchi di rabbia, l’umore nero oppure l’agitazione.

Non si conoscono ancora i motivi per i quali avviene ciò. Quindi esisterebbe una connessione tra i disturbi gastrointestinali e i cambiamenti d’umore.

E forse anche i cambi di stagione contribuiscono a ciò. Insomma, per poter vivere meglio si dovrebbe seguire una corretta alimentazione, non eccedere coi vizi e fare tanta attività fisica, come ad esempio una bella passeggiata all’aria aperta.