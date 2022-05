Peso: come farlo in casa ed in modo veloce

E’ possibile perdere peso, rimanendo a casa? La risposta è sì, a condizione che si seguano determinate regole comportamentali.

La perdita di peso dipende dalla combinazione di una serie di fattori, tra cui ovviamente l’alimentazione e l’attività fisica. Per eliminare i liquidi in eccesso e i chili di troppo, non serve necessariamente spendere cifre da capogiro in palestre, personal trainer e nutrizionisti. Prima di tutto, bisogna imparare a conoscere il proprio corpo, cercando di capire quali sono gli alimenti che fatica di più a smaltire.

Esistono persone che ingrassano per i carboidrati in eccesso, altri per un abuso di alcol e bevande zuccherate, altri ancora non riescono a resistere di fronte a dolci e prodotti preconfezionati. Tutti noi conosciamo i nostri punti deboli e per dimagrire, occorre semplicemente agire di conseguenza. Ecco le strategie perfette per rispettare la dieta.

Perdere peso a casa è possibile?

Prima di tutto, un regime dietetico e restrittivo contempla necessariamente una routine: organizzare la settimana è il primo passo per ordinare la mente e notare dei risultati effettivi sul nostro corpo. Il vostro planning alimentare deve prevedere l’inserimento di grandi quantità di frutta e verdura, la selezione di carboidrati integrali, la scelta di proteine magre e il consumo di almeno 2l di acqua al giorno. Infine, step particolarmente importante: dovete inserire l’attività fisica.

Parliamo di tre work-out a settimana, la quantità minima per eliminare i liquidi ed iniziare a modellare il corpo. Non è necessario iscriversi in palestra in questa prima fase, basta fare una bella passeggiata di un’ora per notare dei risultati nel giro di un paio di settimane. Dopodiché, potete inserire dei veri e propri esercizi: squat, ponte glutei, affondi, alzate laterali e press per le braccia. Tutto ciò che vi servirà è un semplice tappetino e dei pesi da 2/4 kg (in base alla vostra forma fisica).

Come vedete, perdere peso può risultare molto semplice. Sono due gli elementi che non dovete sottovalutare, due parole che devono diventare il vostro motto e la vostra filosofia di vita: costanza e resilienza. Per ottenere un fisico scolpito e asciutto infatti, bisogna mettere in conto che servono determinate tempistiche. Tuttavia, una volta arrivati alla meta, vi renderete conto che ne è valsa davvero la pena.